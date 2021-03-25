https://ria.ru/20210325/kndr-1602753159.html

В Совфеде назвали ракетные запуски КНДР ответом на угрозу со стороны США

В Совфеде назвали ракетные запуски КНДР ответом на угрозу со стороны США

Произведённые КНДР ракетные запуски являются ответом Пхеньяна на растущую угрозу со стороны США, в частности, планы Вашингтона провести неподалёку у берегов... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:44

2021-03-25T09:44

2021-03-25T09:44

владимир джабаров

министерство обороны японии

ким чен ын

совет федерации рф

пхеньян

япония

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в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Произведённые КНДР ракетные запуски являются ответом Пхеньяна на растущую угрозу со стороны США, в частности, планы Вашингтона провести неподалёку у берегов Северной Кореи крупномасштабные военные учения осенью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.В четверг минобороны Японии сообщило, что около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря. Позднее премьер Японии заявил, что Пхеньян провел два пуска баллистических ракет."Понятно, что КНДР чувствует растущую угрозу со стороны США, складывается впечатление, что американцы специально дразнят их, они запланировали на осень крупномасштабные военные учения неподалёку от берегов Северной Кореи. Поэтому эти запуски являются ответом на такую агрессивную политику", - сказал Джабаров.Он отметил, что в сложившейся ситуации Пхеньян рассчитывает на продолжение ядерной программы как на единственный и реальный метод защиты от действий США, несущих ему угрозу."Тем более что после переговоров (Дональда) Трампа с Ким Чен Ыном прошло больше года, подвижек никаких, а администрация (Джо) Байдена, раз Трамп предпринимал шаги на этом направлении, видимо, будет делать противоположные вещи", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20210316/kndr-1601408129.html

https://ria.ru/20210316/kndr-1601407960.html

пхеньян

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, министерство обороны японии, ким чен ын, совет федерации рф, пхеньян, япония, сша, в мире