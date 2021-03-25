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В Совфеде заявили об участившихся кибератаках на российские гособъекты
В Совфеде заявили об участившихся кибератаках на российские гособъекты
Кибератаки участились на стратегические объекты государственного управления России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:31
2021-03-25T10:31
виктор бондарев
совет федерации рф
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Кибератаки участились на стратегические объекты государственного управления России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Как отметил ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, западные страны во главе с США развязали против России информационно-гибридную войну, в том числе в киберпространстве."Сложные эпидемиологические и политические условия, беспрецедентное давление на Россию, непрекращающиеся попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, участившиеся кибератаки на стратегические объекты государственного управления, а также проявления международного терроризма в отдельных регионах мира - все это находилось в зоне нашего особого внимания", - сказал сенатор, говоря о работе комитета в 2020 году перед иностранными военными атташе.По данным открытых источников, в военной доктрине США кибератаки относятся к полноценным боевым действиям, которые ведутся в рамках единого боевого пространства.
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виктор бондарев, совет федерации рф, сша, в мире

В Совфеде заявили об участившихся кибератаках на российские гособъекты

10:31 25.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Кибератаки участились на стратегические объекты государственного управления России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Как отметил ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, западные страны во главе с США развязали против России информационно-гибридную войну, в том числе в киберпространстве.
"Сложные эпидемиологические и политические условия, беспрецедентное давление на Россию, непрекращающиеся попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, участившиеся кибератаки на стратегические объекты государственного управления, а также проявления международного терроризма в отдельных регионах мира - все это находилось в зоне нашего особого внимания", - сказал сенатор, говоря о работе комитета в 2020 году перед иностранными военными атташе.
По данным открытых источников, в военной доктрине США кибератаки относятся к полноценным боевым действиям, которые ведутся в рамках единого боевого пространства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
 
Виктор БондаревСовет Федерации РФСШАВ мире
 
 
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