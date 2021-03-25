https://ria.ru/20210325/kiberataki-1602760199.html

В Совфеде заявили об участившихся кибератаках на российские гособъекты

В Совфеде заявили об участившихся кибератаках на российские гособъекты

Кибератаки участились на стратегические объекты государственного управления России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:31

2021-03-25T10:31

2021-03-25T10:31

виктор бондарев

совет федерации рф

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Кибератаки участились на стратегические объекты государственного управления России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Как отметил ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, западные страны во главе с США развязали против России информационно-гибридную войну, в том числе в киберпространстве."Сложные эпидемиологические и политические условия, беспрецедентное давление на Россию, непрекращающиеся попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, участившиеся кибератаки на стратегические объекты государственного управления, а также проявления международного терроризма в отдельных регионах мира - все это находилось в зоне нашего особого внимания", - сказал сенатор, говоря о работе комитета в 2020 году перед иностранными военными атташе.По данным открытых источников, в военной доктрине США кибератаки относятся к полноценным боевым действиям, которые ведутся в рамках единого боевого пространства.

https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597679350.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бондарев, совет федерации рф, сша, в мире