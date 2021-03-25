https://ria.ru/20210325/keshbek-1602824540.html

Ростуризм подсчитал, сколько путевок было куплено по акции с кешбэком

Ростуризм подсчитал, сколько путевок было куплено по акции с кешбэком

Продажи путевок за первую неделю действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 2,5 миллиарда рублей, РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:03

2021-03-25T16:03

2021-03-25T16:15

путешествия

кешбэк

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

туризм

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Продажи путевок за первую неделю действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 2,5 миллиарда рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Программой воспользовалось уже более 100 тысяч наших граждан, они приобрели туры или забронировали гостиницы", — сказала она.В результате, по ее словам, по условиям программы путешественникам вернулось почти 500 миллионов рублей. Руководитель ведомства отметила, что рост интереса к программе утроился. "Это видно и по темпам бронирования, и по динамике спроса", — сказала Догузова.Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка два миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, кешбэк, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм