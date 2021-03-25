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Ростуризм подсчитал, сколько путевок было куплено по акции с кешбэком
Ростуризм подсчитал, сколько путевок было куплено по акции с кешбэком
Продажи путевок за первую неделю действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 2,5 миллиарда рублей, РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:03
2021-03-25T16:15
путешествия
кешбэк
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
туризм
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Продажи путевок за первую неделю действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 2,5 миллиарда рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Программой воспользовалось уже более 100 тысяч наших граждан, они приобрели туры или забронировали гостиницы", — сказала она.В результате, по ее словам, по условиям программы путешественникам вернулось почти 500 миллионов рублей. Руководитель ведомства отметила, что рост интереса к программе утроился. "Это видно и по темпам бронирования, и по динамике спроса", — сказала Догузова.Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка два миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html
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путешествия, кешбэк, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм

Ростуризм подсчитал, сколько путевок было куплено по акции с кешбэком

16:03 25.03.2021 (обновлено: 16:15 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие около Нижнего Голубого озера в Кабардино-Балкарии
Отдыхающие около Нижнего Голубого озера в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Продажи путевок за первую неделю действия очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств превысили 2,5 миллиарда рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Программой воспользовалось уже более 100 тысяч наших граждан, они приобрели туры или забронировали гостиницы", — сказала она.
В результате, по ее словам, по условиям программы путешественникам вернулось почти 500 миллионов рублей. Руководитель ведомства отметила, что рост интереса к программе утроился. "Это видно и по темпам бронирования, и по динамике спроса", — сказала Догузова.
Очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.
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Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка два миллиарда рублей.
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