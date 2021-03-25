Движение в Суэцком канале остается заблокированным более двух суток

КАИР, 25 мар – РИА Новости. Движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза, спасательная операция продолжается, заявил РИА Новости в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале."По состоянию на 10.00 по местному времени (11.00 мск) ситуация не изменилась – корабль все так же на мели, продолжаются работы по снятию судна с мели и отбуксировке. Движение по каналу все еще заблокировано", - сообщил источник.В свою очередь официальный представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафут заявил, что в среду 13 грузовых кораблей вошли в канал со стороны Средиземного моря и прошли его часть. "Планировалось, что работы по снятию контейнеровоза с мели закончатся к тому моменту, однако в связи с необходимостью использовать альтернативный вариант корабли будут ожидать своей очереди в районе Большого Горького озера (к северу от места инцидента - ред.) до возобновления навигации", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Сафута.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны.
КАИР, 25 мар – РИА Новости. Движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза, спасательная операция продолжается, заявил РИА Новости в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).
Порядка восьми буксиров участвуют в операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.
"По состоянию на 10.00 по местному времени (11.00 мск) ситуация не изменилась – корабль все так же на мели, продолжаются работы по снятию судна с мели и отбуксировке. Движение по каналу все еще заблокировано", - сообщил источник.
В свою очередь официальный представитель администрации Суэцкого канала Джордж Сафут заявил, что в среду 13 грузовых кораблей вошли в канал со стороны Средиземного моря и прошли его часть. "Планировалось, что работы по снятию контейнеровоза с мели закончатся к тому моменту, однако в связи с необходимостью использовать альтернативный вариант корабли будут ожидать своей очереди в районе Большого Горького озера (к северу от места инцидента - ред.) до возобновления навигации", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Сафута.
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.
В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны.
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