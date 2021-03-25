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Собчак и маньяк — ах, какая пара!
Собчак и маньяк — ах, какая пара!
Ксения Анатольевна Собчак родилась, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Она принадлежала к знатному семейству и в детстве ходила в правильные школы. Ее... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:51
2021-03-25T14:18
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ксения собчак
скопин
авторы
мнение - авторы
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Ксения Анатольевна Собчак родилась, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Она принадлежала к знатному семейству и в детстве ходила в правильные школы. Ее юность пришлась на незабываемые 90-е, и Ксения Анатольевна делала все то, что, как она считала, полагалось делать правильной модной девушке.Она зажигала с мутными людьми, чья принадлежность к криминальному миру осталась непроясненной до сих пор. Снималась безо всего для мужских журналов. Надевала какие-то кожаные ремешки и зачем-то ходила на четвереньках. Участвовала в потасовках и скандалах, суть которых забылась за давностью лет. Напивалась так, что ее не пускали в рестораны. Все это давало ей повод называть себя "иконой стиля" — и некоторые даже это глотали.Однако время шло, страна богатела и приходила в себя. Нравы смягчались и цивилизовывались. Параллельно ценам на нефть росли цены и конкуренция на рынке дам полусвета. Среди них началась повальная мода на то, чтобы позиционировать себя как "писательницу", "блогера", "журналистку" или даже "гражданскую журналистку".Ксения Собчак успела оседлать модную тему. С какой-то стати она решила, что умение забористо скандалить в эфире полупорнографического телешоу "Дом-2" позволяет ей называться журналистом. Ну да ладно. Характер ее деятельности от переименования не изменился — это были все те же скоротечные романы с богатыми дяденьками, заголовки типа "Пьяная Собчак упала с лестницы" и публичные имитации половых актов.Тем временем в России происходило много всякого интересного. Мы с вами ездили по разным странам, строили дома, строили семьи. Люди жили полной жизнью, забывая 90-е как страшный сон. Однако пока мы благополучно переместились в 2021 год, Ксения Анатольевна так и застряла в прошедшем времени, когда символом успеха был кабак с бандитами и проститутками. А тем, кто называл себя "культурной элитой", полагалось перед бандитами выплясывать. Давно уже пересажали всех авторитетов, среди дам полусвета сменилось третье, если не четвертое, поколение, а Ксения Анатольевна все продолжает плясать. Многие ее ровесницы, легендарные русские красавицы 90-х прекрасно устроились и остепенились. Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова вышла замуж сначала за английского лорда, а затем за сына французского миллиардера. Другая супермодель из Нижнего, Анна Вьялицына сожительствует со старшим вице-президентом Yahoo. Уроженка Питера Авдотья Смирнова вышла замуж за Чубайса. Другая девушка из Питера — Анастасия Волочкова — мужа пока не нашла, зато накупила себе кучу элитной недвижимости.На фоне этого великолепия успехи и мужья Ксении Собчак были, честно говоря, слабоваты. Достигнув тридцатилетия, земной свой путь, так сказать, пройдя до половины, Ксения Анатольевна решила пойти на баррикады. Однако ее единственное выступление во время Болотного "майдана" закончилось абсолютным, позорным провалом. Толпа освистала ее и прогнала со сцены.Так же примерно завершилась ее затея с походом в президенты. Где-то полтора процента — в районе статистической погрешности — это все, что удалось набрать Собчак, несмотря на армию прикормленных интернет-хомячков и накрученных ботов. Запомнилось разве что ее бездарное присутствие на теледебатах: кандидат в президенты растерялась, расплакалась и зачем-то облила водой многоопытного политветерана Жириновского в ответ на его реплику: "Уберите эту проститутку отсюда!"Еще были какие-то глянцевые журналы, маргинальные и не очень телеканалы. Зачем-то она ездила на киевский Майдан. Пила вместе с балериной Волочковой. Дралась с кем-то в каком-то монастыре. Однако, если честно, от творчества "журналистки" Собчак в культурной памяти человечества не отложилось ровным счетом ничего — ни одной запоминающейся строчки, ни одной мысли.Как капля воды из лужи, жизнь Собчак отражает всю драму нашей самоназначенной культурной элиты. На каком-то этапе нашей истории эти светлоликие люди выпали из тренда и никак не могут туда вернуться. Не то чтобы они стали больше, чем раньше, раздражать. Они просто как-то внезапно и резко всем надоели. "Сбитые летчики", несть им числа.Оказалось внезапно, что настоящую российскую культуру делают сегодня совсем другие люди, а либеральная тусовка к этому никакого отношения не имеет. Изменение в настроении публики почуял даже нынешний супруг Собчак, режиссер Богомолов. Он довольно лихо успел переобуться в полете, сочинив неоконсервативный манифест.Однако его жена за новой повесткой не угналась. Она трудилась, конечно: дралась, материлась, изображала собой лошадь, ездила верхом на Ульяне Цейтлиной (я погуглила, это тоже такая… ну… дама полусвета), но это выглядело все более старомодным, предсказуемым и скучным.В погоне за вниманием публики Ксения Анатольевна, как написали бы в романах викторианской эпохи, все дальше опускалась на дно жизни. Ее провокации становились все более глупыми и неприличными. Понравиться общественности за все это время так и не удалось — ей припоминали то серебряную ложку, то нетрадиционную внешность. Что ж, сгорел сарай, гори и хата — Ксения Анатольевна решила ловить хайп на всеобщем отвращении.То она фотографировалась в облачении православного священника. То приезжала на свою очередную свадьбу в катафалке. То что-то там такое высказывала насчет Крыма. То сообщала журналистам, что живет в стране "генетического отребья".В этом не было внятного месседжа, который бывает в осознанных провокациях. Это был слепой сословный инстинкт существа, пытающегося отгородиться от низшей касты, от миллионов всех этих "нищебродов". Вы во что-то там верите? Вам что-то нравится? Ну так давайте, я это оплюю. Мне можно, "янетакая", "этодругое".Интересно, что одновременно сочлены Собчак по либеральной тусовке тоже стали публично делать какие-то совершенно немыслимые раньше гадости, словно нарочно стремясь оттолкнуть от себя всех нормальных людей. Высшая каста на глазах превращалась в касту неприкасаемых. Судороги "Пусси Райот" на амвоне, гвоздь в мошонке Петра Павленского, режиссер Манский, размахивающий трусами Навального, сам Навальный, истерящий в зале суда… Все это вызывало у общества не столько даже гнев, сколько испанский стыд — когда вот прямо мурашки по спине от неловкости за другого человека. Хотелось выключить все это поскорее и забыть.Собчак выключали, а она все не могла с этим смириться. Неудивительно, что в конце концов она докатилась до маньяка. Встретились два одиночества, чего говорить.Маньяком оказался полноценный уголовник со стажем, отвратительный садист и насильник — не будем упоминать в печати его фамилию. Он только что отсидел срок за свое омерзительное преступление, за которое в советское время мог бы, пожалуй, и "вышечку" схлопотать.Этого мерзавца Собчак пригласила на интервью, заплатила ему за это денег — она говорит, что не заплатила, но на самом деле это абсолютно все равно — и стала задавать вопросы. Изо рта, в котором побывала серебряная ложка, стали выпадать перлы типа: "А изнасилования вы проводили в миссионерской позиции?.. А что такое любовь?"Есть негласное понимание того, что общественное внимание можно иногда обеспечить жертвам страшного преступления. Но предоставлять трибуну насильнику означает становиться его соучастником. Это всегда было в России табу и должно табу оставаться. Да, табу и запреты — часть нашей культуры. Их нарушители ведут себя гораздо хуже животных — они фактически солидаризируются с маньяком против его жертв. Возможно, Ксения Анатольевна и привыкла жить по бандитским понятиям, но всему же есть предел.Гнусное это интервью добилось невозможного — оно сплотило левых и правых, либералов и "ватников". Практически все стали требовать что-то уже с этим сделать. Под давлением пользователей модераторы YouTube соизволили даже приподнять возрастной рейтинг видео. Хотя, конечно, Роскомнадзору стоило бы это безобразие попросту запретить.Оправдания "журналистки" звучат провинциально и старомодно. Дескать, так на Netflix снимают — документальные фильмы про маньяков. Это что вообще, серьезно? Это опять пресветлые 90-е с бесконечными завываниями "ах, давайте все сделаем, как на Западе"?А может, в дополнение, нам еще позаимствовать оттуда практику регулярных массовых расстрелов в школах? Или ввести террор cancel culture? Но тогда с деньгами и карьерой пришлось бы моментально проститься и Собчак, и ее супругу, и еще множеству их либеральных друзей. Ну, ведь это даже Богомолов уже понял. Долгое время приличная пресса избегала писать о Ксении Анатольевне. Но, наверное, надо иногда забывать о брезгливости и формулировать очевидные вещи.Случай Собчак — оборотная сторона невиданного, по нынешним меркам, свободомыслия современной России. Вот воистину уникальная страна, где можно говорить что угодно, оскорблять кого хочешь, глумиться над чем угодно, вести себя максимально пошло, глупо, развязно — и ничего тебе за это не будет.Но эту уникальную, по мировым меркам, свободу должно как-то регулировать общественное мнение. Сегодня оно однозначно высказалось против Собчак. К нему стоит прислушаться.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/mokhov-1602686503.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20210324/tema-chasa-1602656604.html
https://ria.ru/20210318/plennitsa-1601859752.html
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Виктория Никифорова
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ксения собчак, скопин, авторы, мнение - авторы

Собчак и маньяк — ах, какая пара!

13:51 25.03.2021 (обновлено: 14:18 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Ксения Анатольевна Собчак родилась, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Она принадлежала к знатному семейству и в детстве ходила в правильные школы. Ее юность пришлась на незабываемые 90-е, и Ксения Анатольевна делала все то, что, как она считала, полагалось делать правильной модной девушке.
Она зажигала с мутными людьми, чья принадлежность к криминальному миру осталась непроясненной до сих пор. Снималась безо всего для мужских журналов. Надевала какие-то кожаные ремешки и зачем-то ходила на четвереньках. Участвовала в потасовках и скандалах, суть которых забылась за давностью лет. Напивалась так, что ее не пускали в рестораны. Все это давало ей повод называть себя "иконой стиля" — и некоторые даже это глотали.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:47
Youtube пометил интервью Собчак со скопинским маньяком как неприемлемое
Однако время шло, страна богатела и приходила в себя. Нравы смягчались и цивилизовывались. Параллельно ценам на нефть росли цены и конкуренция на рынке дам полусвета. Среди них началась повальная мода на то, чтобы позиционировать себя как "писательницу", "блогера", "журналистку" или даже "гражданскую журналистку".
Ксения Собчак успела оседлать модную тему. С какой-то стати она решила, что умение забористо скандалить в эфире полупорнографического телешоу "Дом-2" позволяет ей называться журналистом. Ну да ладно. Характер ее деятельности от переименования не изменился — это были все те же скоротечные романы с богатыми дяденьками, заголовки типа "Пьяная Собчак упала с лестницы" и публичные имитации половых актов.
Тем временем в России происходило много всякого интересного. Мы с вами ездили по разным странам, строили дома, строили семьи. Люди жили полной жизнью, забывая 90-е как страшный сон.
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:28
В СПЧ призвали возбудить дело из-за слов "скопинского маньяка"
Однако пока мы благополучно переместились в 2021 год, Ксения Анатольевна так и застряла в прошедшем времени, когда символом успеха был кабак с бандитами и проститутками. А тем, кто называл себя "культурной элитой", полагалось перед бандитами выплясывать. Давно уже пересажали всех авторитетов, среди дам полусвета сменилось третье, если не четвертое, поколение, а Ксения Анатольевна все продолжает плясать.
Многие ее ровесницы, легендарные русские красавицы 90-х прекрасно устроились и остепенились. Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова вышла замуж сначала за английского лорда, а затем за сына французского миллиардера. Другая супермодель из Нижнего, Анна Вьялицына сожительствует со старшим вице-президентом Yahoo. Уроженка Питера Авдотья Смирнова вышла замуж за Чубайса. Другая девушка из Питера — Анастасия Волочкова — мужа пока не нашла, зато накупила себе кучу элитной недвижимости.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
23 марта, 20:12
СК проверит заявления из интервью со "скопинским маньяком"
На фоне этого великолепия успехи и мужья Ксении Собчак были, честно говоря, слабоваты. Достигнув тридцатилетия, земной свой путь, так сказать, пройдя до половины, Ксения Анатольевна решила пойти на баррикады. Однако ее единственное выступление во время Болотного "майдана" закончилось абсолютным, позорным провалом. Толпа освистала ее и прогнала со сцены.
Так же примерно завершилась ее затея с походом в президенты. Где-то полтора процента — в районе статистической погрешности — это все, что удалось набрать Собчак, несмотря на армию прикормленных интернет-хомячков и накрученных ботов. Запомнилось разве что ее бездарное присутствие на теледебатах: кандидат в президенты растерялась, расплакалась и зачем-то облила водой многоопытного политветерана Жириновского в ответ на его реплику: "Уберите эту проститутку отсюда!"
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 16:54
В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка
Еще были какие-то глянцевые журналы, маргинальные и не очень телеканалы. Зачем-то она ездила на киевский Майдан. Пила вместе с балериной Волочковой. Дралась с кем-то в каком-то монастыре. Однако, если честно, от творчества "журналистки" Собчак в культурной памяти человечества не отложилось ровным счетом ничего — ни одной запоминающейся строчки, ни одной мысли.
Как капля воды из лужи, жизнь Собчак отражает всю драму нашей самоназначенной культурной элиты. На каком-то этапе нашей истории эти светлоликие люди выпали из тренда и никак не могут туда вернуться. Не то чтобы они стали больше, чем раньше, раздражать. Они просто как-то внезапно и резко всем надоели. "Сбитые летчики", несть им числа.
Оказалось внезапно, что настоящую российскую культуру делают сегодня совсем другие люди, а либеральная тусовка к этому никакого отношения не имеет. Изменение в настроении публики почуял даже нынешний супруг Собчак, режиссер Богомолов. Он довольно лихо успел переобуться в полете, сочинив неоконсервативный манифест.
Председатель Общероссийской общественной организации Союз журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
23 марта, 16:53
Далеко от журналистики. В СЖР оценили интервью Собчак с маньяком
Однако его жена за новой повесткой не угналась. Она трудилась, конечно: дралась, материлась, изображала собой лошадь, ездила верхом на Ульяне Цейтлиной (я погуглила, это тоже такая… ну… дама полусвета), но это выглядело все более старомодным, предсказуемым и скучным.
В погоне за вниманием публики Ксения Анатольевна, как написали бы в романах викторианской эпохи, все дальше опускалась на дно жизни. Ее провокации становились все более глупыми и неприличными. Понравиться общественности за все это время так и не удалось — ей припоминали то серебряную ложку, то нетрадиционную внешность. Что ж, сгорел сарай, гори и хата — Ксения Анатольевна решила ловить хайп на всеобщем отвращении.
То она фотографировалась в облачении православного священника. То приезжала на свою очередную свадьбу в катафалке. То что-то там такое высказывала насчет Крыма. То сообщала журналистам, что живет в стране "генетического отребья".
В этом не было внятного месседжа, который бывает в осознанных провокациях. Это был слепой сословный инстинкт существа, пытающегося отгородиться от низшей касты, от миллионов всех этих "нищебродов". Вы во что-то там верите? Вам что-то нравится? Ну так давайте, я это оплюю. Мне можно, "янетакая", "этодругое".
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
20 марта, 13:49
"Скопинский маньяк" пытался продать СМИ новые подробности преступлений
Интересно, что одновременно сочлены Собчак по либеральной тусовке тоже стали публично делать какие-то совершенно немыслимые раньше гадости, словно нарочно стремясь оттолкнуть от себя всех нормальных людей. Высшая каста на глазах превращалась в касту неприкасаемых.
Судороги "Пусси Райот" на амвоне, гвоздь в мошонке Петра Павленского, режиссер Манский, размахивающий трусами Навального, сам Навальный, истерящий в зале суда… Все это вызывало у общества не столько даже гнев, сколько испанский стыд — когда вот прямо мурашки по спине от неловкости за другого человека. Хотелось выключить все это поскорее и забыть.
Собчак выключали, а она все не могла с этим смириться. Неудивительно, что в конце концов она докатилась до маньяка. Встретились два одиночества, чего говорить.
Маньяком оказался полноценный уголовник со стажем, отвратительный садист и насильник — не будем упоминать в печати его фамилию. Он только что отсидел срок за свое омерзительное преступление, за которое в советское время мог бы, пожалуй, и "вышечку" схлопотать.
Уроки насилия: нужны ли интервью с преступниками? - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:37
Уроки насилия: нужны ли интервью с преступниками?
Этого мерзавца Собчак пригласила на интервью, заплатила ему за это денег — она говорит, что не заплатила, но на самом деле это абсолютно все равно — и стала задавать вопросы. Изо рта, в котором побывала серебряная ложка, стали выпадать перлы типа: "А изнасилования вы проводили в миссионерской позиции?.. А что такое любовь?"
Есть негласное понимание того, что общественное внимание можно иногда обеспечить жертвам страшного преступления. Но предоставлять трибуну насильнику означает становиться его соучастником. Это всегда было в России табу и должно табу оставаться. Да, табу и запреты — часть нашей культуры. Их нарушители ведут себя гораздо хуже животных — они фактически солидаризируются с маньяком против его жертв. Возможно, Ксения Анатольевна и привыкла жить по бандитским понятиям, но всему же есть предел.
Гнусное это интервью добилось невозможного — оно сплотило левых и правых, либералов и "ватников". Практически все стали требовать что-то уже с этим сделать. Под давлением пользователей модераторы YouTube соизволили даже приподнять возрастной рейтинг видео. Хотя, конечно, Роскомнадзору стоило бы это безобразие попросту запретить.
Оправдания "журналистки" звучат провинциально и старомодно. Дескать, так на Netflix снимают — документальные фильмы про маньяков. Это что вообще, серьезно? Это опять пресветлые 90-е с бесконечными завываниями "ах, давайте все сделаем, как на Западе"?
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:57
Бывшей пленнице "скопинского маньяка" предложили государственную защиту
А может, в дополнение, нам еще позаимствовать оттуда практику регулярных массовых расстрелов в школах? Или ввести террор cancel culture? Но тогда с деньгами и карьерой пришлось бы моментально проститься и Собчак, и ее супругу, и еще множеству их либеральных друзей. Ну, ведь это даже Богомолов уже понял.
Долгое время приличная пресса избегала писать о Ксении Анатольевне. Но, наверное, надо иногда забывать о брезгливости и формулировать очевидные вещи.
Случай Собчак — оборотная сторона невиданного, по нынешним меркам, свободомыслия современной России. Вот воистину уникальная страна, где можно говорить что угодно, оскорблять кого хочешь, глумиться над чем угодно, вести себя максимально пошло, глупо, развязно — и ничего тебе за это не будет.
Но эту уникальную, по мировым меркам, свободу должно как-то регулировать общественное мнение. Сегодня оно однозначно высказалось против Собчак. К нему стоит прислушаться.
Исповедь узницы подземелья: что испытала на себе Екатерина Мартынова - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 15:04Прямой эфир
"Исповедь узницы подземелья": что испытала на себе Екатерина Мартынова
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ксения СобчакСкопинАвторыМнение - Авторы
 
 
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04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
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