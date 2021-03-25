https://ria.ru/20210325/infektsiya-1602818202.html

В Волгограде группу в детсаду закрыли на карантин из-за вспышки инфекции

В Волгограде группу в детсаду закрыли на карантин из-за вспышки инфекции

Группу в детском саду № 372 в Волгограде, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у нескольких детей, закрыли на карантин, сообщили РИА Новости в мэрии... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:15

2021-03-25T15:15

2021-03-25T15:15

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Группу в детском саду № 372 в Волгограде, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у нескольких детей, закрыли на карантин, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее сообщалось, что 19 марта в детсаду № 372 в Волгограде произошла вспышка инфекционного заболевания, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у восьми детей, один ребенок был госпитализирован."С 24 марта согласно предписанию Роспотребнадзора группа №3 Детского сада № 372 Тракторозаводского района закрыта на карантин в связи с выявленным заболеванием, вызванным норовирусной инфекцией, у 6 воспитанников и 2 воспитателей", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что карантин продлится до 31 марта, группа будет открыта после дезинфекции помещения. Все остальные группы детского сада работают в обычном режиме.

https://ria.ru/20210306/infektsiya-1600173250.html

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, происшествия