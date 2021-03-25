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В Волгограде группу в детсаду закрыли на карантин из-за вспышки инфекции
В Волгограде группу в детсаду закрыли на карантин из-за вспышки инфекции
Группу в детском саду № 372 в Волгограде, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у нескольких детей, закрыли на карантин, сообщили РИА Новости в мэрии... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:15
2021-03-25T15:15
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Группу в детском саду № 372 в Волгограде, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у нескольких детей, закрыли на карантин, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее сообщалось, что 19 марта в детсаду № 372 в Волгограде произошла вспышка инфекционного заболевания, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у восьми детей, один ребенок был госпитализирован."С 24 марта согласно предписанию Роспотребнадзора группа №3 Детского сада № 372 Тракторозаводского района закрыта на карантин в связи с выявленным заболеванием, вызванным норовирусной инфекцией, у 6 воспитанников и 2 воспитателей", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что карантин продлится до 31 марта, группа будет открыта после дезинфекции помещения. Все остальные группы детского сада работают в обычном режиме.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, происшествия

В Волгограде группу в детсаду закрыли на карантин из-за вспышки инфекции

15:15 25.03.2021
 
© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Fotolia / dmitrimaruta
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Группу в детском саду № 372 в Волгограде, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у нескольких детей, закрыли на карантин, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее сообщалось, что 19 марта в детсаду № 372 в Волгограде произошла вспышка инфекционного заболевания, где симптомы энтеровирусной инфекции появились у восьми детей, один ребенок был госпитализирован.
"С 24 марта согласно предписанию Роспотребнадзора группа №3 Детского сада № 372 Тракторозаводского района закрыта на карантин в связи с выявленным заболеванием, вызванным норовирусной инфекцией, у 6 воспитанников и 2 воспитателей", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что карантин продлится до 31 марта, группа будет открыта после дезинфекции помещения. Все остальные группы детского сада работают в обычном режиме.
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