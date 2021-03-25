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Фрегат "Адмирал Горшков" обстрелял крылатыми ракетами Новую Землю
Фрегат "Адмирал Горшков" обстрелял крылатыми ракетами Новую Землю
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, успешно выполнил стрельбу главным ракетным... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:14
2021-03-25T17:42
илья муромец
адмирал горшков (фрегат)
баренцево море
новая земля
безопасность
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МУРМАНСК, 25 мар – РИА Новости. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, сообщила пресс-служба флота."Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска", - говорится в сообщении.Отмечается, что охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110" Северного флота. Стрельбы были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море в среду. "В ходе данного выхода экипаж фрегата отработает ряд элементов курса боевой подготовки и выполнит стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением", - пояснили на флоте.В 2020 году фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" провел комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой "Циркон".Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.В настоящее время в составе Северного флота действуют два таких фрегата: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Третий фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Григорьевича Головко, достраивается на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210323/esminets-1602446038.html
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илья муромец, адмирал горшков (фрегат), баренцево море, новая земля, безопасность

Фрегат "Адмирал Горшков" обстрелял крылатыми ракетами Новую Землю

17:14 25.03.2021 (обновлено: 17:42 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МУРМАНСК, 25 мар – РИА Новости. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, сообщила пресс-служба флота.
"Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110" Северного флота. Стрельбы были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море в среду. "В ходе данного выхода экипаж фрегата отработает ряд элементов курса боевой подготовки и выполнит стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением", - пояснили на флоте.
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В 2020 году фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" провел комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой "Циркон".
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.
Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.
В настоящее время в составе Северного флота действуют два таких фрегата: "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Третий фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Григорьевича Головко, достраивается на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
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Илья МуромецАдмирал Горшков (фрегат)Баренцево мореНовая ЗемляБезопасность
 
 
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