https://ria.ru/20210325/energosberezhenie-1602879097.html
Власти Ленобласти готовы вкладывать средства в программы энергосбережения
Власти Ленобласти готовы вкладывать средства в программы энергосбережения
Власти Ленинградской области намерены вкладывать значительные средства в реальные программы энергосбережения, которые позволяют экономить бюджетные деньги... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:56
2021-03-25T19:56
2021-03-25T19:56
ленинградская область
жкх
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены вкладывать значительные средства в реальные программы энергосбережения, которые позволяют экономить бюджетные деньги. заявил губернатор области Александр Дрозденко."Бережливые энергосберегающие технологии очень важны. При небольших вложениях экономия энергии может составлять до 30%. Нужно предусмотреть в бюджете серьезные инвестиции под реальные программы энергосбережения", — сказал глава региона, выступая в четверг на заседании областного правительства.Дрозденко сообщил, что области благодаря энергосервисным проектам удалось сэкономить порядка 1,4 миллиарда рублей.По его словам, комитет по топливно-энергетическому комплексу региона и центр повышения энергосбережения и энергоэффективности заключил 131 энергосервисный контракт по различным видам энергосберегающих мероприятий. Такие контракты заключаются с частными инвесторами, которые модернизируют муниципальные объекты: устанавливают энергосберегающие светильники на улицах городов и поселков, оснащают социальные объекты автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, монтируют на объектах муниципальной собственности энергоэффективные системы освещения. За время действия контрактов заменены почти 50 тысяч уличных светильников и 12,5 тысяч внутренних.
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жкх, александр дрозденко, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
намерены вкладывать значительные средства в реальные программы энергосбережения, которые позволяют экономить бюджетные деньги. заявил губернатор области Александр Дрозденко
.
"Бережливые энергосберегающие технологии очень важны. При небольших вложениях экономия энергии может составлять до 30%. Нужно предусмотреть в бюджете серьезные инвестиции под реальные программы энергосбережения", — сказал глава региона, выступая в четверг на заседании областного правительства.
Дрозденко сообщил, что области благодаря энергосервисным проектам удалось сэкономить порядка 1,4 миллиарда рублей.
По его словам, комитет по топливно-энергетическому комплексу региона и центр повышения энергосбережения и энергоэффективности заключил 131 энергосервисный контракт по различным видам энергосберегающих мероприятий. Такие контракты заключаются с частными инвесторами, которые модернизируют муниципальные объекты: устанавливают энергосберегающие светильники на улицах городов и поселков, оснащают социальные объекты автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, монтируют на объектах муниципальной собственности энергоэффективные системы освещения. За время действия контрактов заменены почти 50 тысяч уличных светильников и 12,5 тысяч внутренних.
"Экономия бюджетных средств в рамках всех заключенных энергосервисных контрактов составила 1,393 миллиарда рублей. Сейчас прорабатывается вопрос модернизации систем уличного освещения в 16 муниципальных образованиях", - отметил губернатор.