https://ria.ru/20210325/bolezn-1602811887.html

В Волгоградской области шестеро детей заразились неизвестным вирусом

В Волгоградской области шестеро детей заразились неизвестным вирусом

В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей в возрасте от трех до 11 лет попали в больницу из-за неизвестной инфекции. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:42

2021-03-25T14:42

2021-03-25T15:21

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

волгоград

волгоградская область

михайловский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей в возрасте от трех до 11 лет попали в больницу из-за неизвестной инфекции."Предварительный диагноз — "вирусная инфекция неясной этиологии", точный будет определен после проведения лабораторных исследований", — сообщили РИА Новости в администрации региона.Как рассказал собеседник агентства, в среду троих самых маленьких пациентов доставили в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде, еще троих детей из одной семьи госпитализировали в районную больницу сегодня утром.В Сидоры выехали специалисты из профильных комитетов администрации региона. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.Прокуратура Волгоградской области также начала проверку.

https://ria.ru/20210216/bolezn-1597703742.html

волгоград

волгоградская область

михайловский район

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, волгоградская область, михайловский район, происшествия