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В Волгоградской области шестеро детей заразились неизвестным вирусом
В Волгоградской области шестеро детей заразились неизвестным вирусом
В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей в возрасте от трех до 11 лет попали в больницу из-за неизвестной инфекции. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:42
2021-03-25T15:21
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
волгоград
волгоградская область
михайловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей в возрасте от трех до 11 лет попали в больницу из-за неизвестной инфекции."Предварительный диагноз — "вирусная инфекция неясной этиологии", точный будет определен после проведения лабораторных исследований", — сообщили РИА Новости в администрации региона.Как рассказал собеседник агентства, в среду троих самых маленьких пациентов доставили в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде, еще троих детей из одной семьи госпитализировали в районную больницу сегодня утром.В Сидоры выехали специалисты из профильных комитетов администрации региона. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.Прокуратура Волгоградской области также начала проверку.
https://ria.ru/20210216/bolezn-1597703742.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, волгоградская область, михайловский район, происшествия

В Волгоградской области шестеро детей заразились неизвестным вирусом

14:42 25.03.2021 (обновлено: 15:21 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 25 мар — РИА Новости. В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей в возрасте от трех до 11 лет попали в больницу из-за неизвестной инфекции.
"Предварительный диагноз — "вирусная инфекция неясной этиологии", точный будет определен после проведения лабораторных исследований", — сообщили РИА Новости в администрации региона.
Как рассказал собеседник агентства, в среду троих самых маленьких пациентов доставили в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде, еще троих детей из одной семьи госпитализировали в районную больницу сегодня утром.
В Сидоры выехали специалисты из профильных комитетов администрации региона. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.
Прокуратура Волгоградской области также начала проверку.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВолгоградВолгоградская областьМихайловский районПроисшествия
 
 
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