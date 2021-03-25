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Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes. Вторая строчка в списке досталась фавориту... РИА Новости, 25.03.2021
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эксперт ра
сбербанк россии
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газпромбанк
втб
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes. Вторая строчка в списке досталась фавориту прошлого года Райффайзенбанку. Тройку лидеров замкнул Росбанк, сохранив свои позиции.В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк".Максимально надежными госбанками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже.Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку.На последнем, сотом, месте оказался банк "Национальный стандарт".При составлении перечня учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&amp;P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.На первом этапе выбирались банки исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию позиций, банки с одинаковым наивысшим рейтингом — в порядке убывания активов.
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акра, эксперт ра, сбербанк россии, forbes, газпромбанк, втб, альфа-банк, экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

07:10 25.03.2021 (обновлено: 11:14 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБанковская ячейка
Банковская ячейка - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes. Вторая строчка в списке досталась фавориту прошлого года Райффайзенбанку. Тройку лидеров замкнул Росбанк, сохранив свои позиции.
В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк".
Максимально надежными госбанками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже.
Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку.
На последнем, сотом, месте оказался банк "Национальный стандарт".
При составлении перечня учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.
На первом этапе выбирались банки исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию позиций, банки с одинаковым наивысшим рейтингом — в порядке убывания активов.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 07:06
Эксперты назвали главные страхи вкладчиков в России
 
АКРАЭксперт РАСбербанк РоссииForbesГазпромбанкВТБАльфа-банкЭкономика
 
 
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