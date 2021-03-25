https://ria.ru/20210325/bank-1602743752.html

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes. Вторая строчка в списке досталась фавориту... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T07:10

2021-03-25T07:10

2021-03-25T11:14

акра

эксперт ра

сбербанк россии

forbes

газпромбанк

втб

альфа-банк

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes. Вторая строчка в списке досталась фавориту прошлого года Райффайзенбанку. Тройку лидеров замкнул Росбанк, сохранив свои позиции.В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк".Максимально надежными госбанками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже.Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку.На последнем, сотом, месте оказался банк "Национальный стандарт".При составлении перечня учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.На первом этапе выбирались банки исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию позиций, банки с одинаковым наивысшим рейтингом — в порядке убывания активов.

https://ria.ru/20210315/vkladchiki-1601192401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акра, эксперт ра, сбербанк россии, forbes, газпромбанк, втб, альфа-банк, экономика