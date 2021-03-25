https://ria.ru/20210325/bank-1602743752.html
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes. Вторая строчка в списке досталась фавориту... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:10
2021-03-25T07:10
2021-03-25T11:14
акра
эксперт ра
сбербанк россии
forbes
газпромбанк
втб
альфа-банк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150805/72/1508057201_0:69:2400:1419_1920x0_80_0_0_082aeb827118c7d0b8d34cf3438fc6e9.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных кредитных организаций 2021 года по версии журнала Forbes. Вторая строчка в списке досталась фавориту прошлого года Райффайзенбанку. Тройку лидеров замкнул Росбанк, сохранив свои позиции.В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк".Максимально надежными госбанками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже.Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку.На последнем, сотом, месте оказался банк "Национальный стандарт".При составлении перечня учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.На первом этапе выбирались банки исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию позиций, банки с одинаковым наивысшим рейтингом — в порядке убывания активов.
https://ria.ru/20210315/vkladchiki-1601192401.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150805/72/1508057201_209:0:2192:1487_1920x0_80_0_0_28fdc783c7987ece530170d33a71cc3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акра, эксперт ра, сбербанк россии, forbes, газпромбанк, втб, альфа-банк, экономика