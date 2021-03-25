https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602841309.html

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:06

2021-03-25T17:06

2021-03-25T18:42

туризм

михаил мишустин

татьяна голикова

коломбо

финляндия

дамаск (город)

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Решение приняли по итогам заседания оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, — с учетом "эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным".Из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза в неделю в Каракас.Помимо этого, с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе возобновят следующие авиарейсы:Также в следующем месяце Россия увеличит число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.Перелеты за границу возобновят из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Кроме указанных государств, сейчас также можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Сейшелы, Мальдивы и Кипр.

коломбо

финляндия

дамаск (город)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, татьяна голикова, коломбо, финляндия, дамаск (город), коронавирус covid-19, россия