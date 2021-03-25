Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами
17:06 25.03.2021 (обновлено: 18:42 25.03.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Решение приняли по итогам заседания оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, — с учетом "эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным".
Помимо этого, с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе возобновят следующие авиарейсы:
- —Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю);
- —Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю);
- —Москва — Берлин — Москва (пять раз в неделю);
- —Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва (три раза в неделю).
Также в следующем месяце Россия увеличит число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.
Перелеты за границу возобновят из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Кроме указанных государств, сейчас также можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Сейшелы, Мальдивы и Кипр.