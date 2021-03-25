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https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602841309.html
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами
Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:06
2021-03-25T18:42
туризм
михаил мишустин
татьяна голикова
коломбо
финляндия
дамаск (город)
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Решение приняли по итогам заседания оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, — с учетом "эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным".Из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза в неделю в Каракас.Помимо этого, с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе возобновят следующие авиарейсы:Также в следующем месяце Россия увеличит число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.Перелеты за границу возобновят из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Кроме указанных государств, сейчас также можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Сейшелы, Мальдивы и Кипр.
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михаил мишустин, татьяна голикова, коломбо, финляндия, дамаск (город), коронавирус covid-19, россия

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

17:06 25.03.2021 (обновлено: 18:42 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Решение приняли по итогам заседания оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, — с учетом "эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным".
Из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза в неделю в Каракас.
Помимо этого, с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе возобновят следующие авиарейсы:
  • Франкфурт-на-МайнеМосква — Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю);
  • Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю);
  • Москва — Берлин — Москва (пять раз в неделю);
  • Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва (три раза в неделю).
Также в следующем месяце Россия увеличит число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.
Перелеты за границу возобновят из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Кроме указанных государств, сейчас также можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Сейшелы, Мальдивы и Кипр.
 
ТуризмМихаил МишустинТатьяна ГоликоваКоломбоФинляндияДамаск (город)Коронавирус COVID-19Россия
 
 
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