https://ria.ru/20210324/zerno-1602607346.html

На границе России-КНР создадут центр импорта российского зерна в Китай

На границе России-КНР создадут центр импорта российского зерна в Китай

В Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай） в среду было подписано соглашение о реализации проекта по созданию международного логистического... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:54

2021-03-24T11:54

2021-03-24T11:55

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МОСКВА, 24 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай） в среду было подписано соглашение о реализации проекта по созданию международного логистического процессингового парка приграничной торговли.Проект ориентирован на переработку на месте импортированного российского зерна и нацелен на превращение Китайско-российского центра приграничной торговли сельскохозяйственной продукцией в собирательно-распределительный центр импорта российского зерна в Китай.Общий объем инвестиций в проект составит около 1,8 миллиарда юаней (около 262 миллионов долларов). Его запланированная общая площадь – 720 тысяч квадратных метров, в частности, первая очередь проекта будет занимать территорию площадью 210 тысяч квадратных метров с запланированными инвестициями в 500 миллионов юаней (около 73 миллионов долларов). Проект включает в себя строительство зон для обработки импортированного из России зерна и масличного сырья.Парк намерен посредством аренды заводских помещений, привлечения финансовых ресурсов, предоставления логистических услуг, а также услуг закупок сырья и материалов способствовать развитию малых и средних предприятий двух стран. На его территории также планируется создание современного складского комплекса общей вместимостью 100 тысяч тонн зерновых культур.Для города Суйфэньхэ этот проект является конкретной мерой по использованию преимуществ как китайского, так и международного рынка для ускоренного формирования новой структуры развития "двойной циркуляции". Это концепция, при реализации которой приоритет отдаётся внутреннему рынку, при этом внутренний и внешний рынки способствуют взаимному росту. Парк будет стимулировать развитие приграничной торговли в этом районе, а также способствовать углублению двустороннего сотрудничества Китая и России.

https://ria.ru/20210319/most-1602011214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хэйлунцзян, китай