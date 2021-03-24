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В Алма-Атинской области произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Алма-Атинской области произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в Алма-Атинской области Казахстана (на юго-востоке страны), подземные толчки силой два-три балла по шкале МSК-64... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:00
2021-03-24T12:00
талдыкорган
алматинская область
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в Алма-Атинской области Казахстана (на юго-востоке страны), подземные толчки силой два-три балла по шкале МSК-64 ощутили жители городов Талдыкорган и Текели, сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.По данным ведомства, землетрясение произошло в 13.03 по времени Нур-Султана (10.03 мск)."Эпицентр землетрясения расположен в 249 километрах на восток от города Алматы, в горной местности Алматинской области… Магнитуда MPV 5.2. Глубина 15 км", - говорится в сообщении.По данным департамента по ЧС, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
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талдыкорган, алматинская область, казахстан, в мире

В Алма-Атинской области произошло землетрясение магнитудой 5,2

12:00 24.03.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в Алма-Атинской области Казахстана (на юго-востоке страны), подземные толчки силой два-три балла по шкале МSК-64 ощутили жители городов Талдыкорган и Текели, сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, землетрясение произошло в 13.03 по времени Нур-Султана (10.03 мск).
"Эпицентр землетрясения расположен в 249 километрах на восток от города Алматы, в горной местности Алматинской области… Магнитуда MPV 5.2. Глубина 15 км", - говорится в сообщении.
По данным департамента по ЧС, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
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