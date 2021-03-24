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Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:12
2021-03-24T16:12
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее был принят закон, запрещающий с 1 апреля продажу в России отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Правительство уже утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.Закон вводит ответственность за нарушение этой нормы. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей.Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
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владимир путин, технологии

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

16:12 24.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее был принят закон, запрещающий с 1 апреля продажу в России отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Правительство уже утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
Закон вводит ответственность за нарушение этой нормы. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей.
Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 18:11
В Минцифры разъяснили порядок установки российского поисковика на гаджеты
 
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