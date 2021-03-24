https://ria.ru/20210324/zakon-1602664030.html

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:12

2021-03-24T16:12

2021-03-24T16:12

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее был принят закон, запрещающий с 1 апреля продажу в России отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Правительство уже утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.Закон вводит ответственность за нарушение этой нормы. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей.Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

https://ria.ru/20210315/poiskovik-1601365824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, технологии