https://ria.ru/20210324/vystavka-1602574792.html

Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки Body Worlds

Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки Body Worlds

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки "Мир тела", которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве, сообщила... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T07:45

2021-03-24T07:45

2021-03-24T09:48

светлана петренко

валерий фадеев

генеральная прокуратура рф

александр бастрыкин

москва

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки "Мир тела", которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Выставка Body Worlds открылась 12 марта в павильоне № 21. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов. Их обработали с помощью метода полимерной пластинации, созданного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации использовали только тела доноров. Организаторы позиционируют выставку как образовательный, обучающий проект.По словам Петренко, в некоторых СМИ высказываются негативные комментарии об экспозиции, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности и "может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих". Кроме того, в Сети распространилась петиция с требованием закрыть выставку."Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству", — заключила Петренко.Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру заявления с просьбой проверить Body Worlds. Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.

https://ria.ru/20210313/vystavka-1601071544.html

https://ria.ru/20210312/vystavka-1600992254.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, валерий фадеев, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, москва, общество