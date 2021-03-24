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Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки Body Worlds
Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки Body Worlds
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки "Мир тела", которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве, сообщила... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T07:45
2021-03-24T09:48
светлана петренко
валерий фадеев
генеральная прокуратура рф
александр бастрыкин
москва
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки "Мир тела", которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Выставка Body Worlds открылась 12 марта в павильоне № 21. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов. Их обработали с помощью метода полимерной пластинации, созданного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации использовали только тела доноров. Организаторы позиционируют выставку как образовательный, обучающий проект.По словам Петренко, в некоторых СМИ высказываются негативные комментарии об экспозиции, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности и "может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих". Кроме того, в Сети распространилась петиция с требованием закрыть выставку."Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству", — заключила Петренко.Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру заявления с просьбой проверить Body Worlds. Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.
https://ria.ru/20210313/vystavka-1601071544.html
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светлана петренко, валерий фадеев, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, москва, общество

Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки Body Worlds

07:45 24.03.2021 (обновлено: 09:48 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка "Body Worlds. Мир тела" в Москве
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки "Мир тела", которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Выставка Body Worlds открылась 12 марта в павильоне № 21. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов. Их обработали с помощью метода полимерной пластинации, созданного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации использовали только тела доноров. Организаторы позиционируют выставку как образовательный, обучающий проект.
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 14:12Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали выставку "Мир тела" шок-контентом
По словам Петренко, в некоторых СМИ высказываются негативные комментарии об экспозиции, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности и "может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих". Кроме того, в Сети распространилась петиция с требованием закрыть выставку.
"Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству", — заключила Петренко.
Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру заявления с просьбой проверить Body Worlds. Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 18:03Культура
Руководство ВДНХ ответило на требование закрыть выставку "Мир тела"
 
Светлана ПетренкоВалерий ФадеевГенеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинМоскваОбщество
 
 
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