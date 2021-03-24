https://ria.ru/20210324/tatarstan-1602623435.html

В Татарстане оценили ситуацию с производством сахара и масла

В Татарстане оценили ситуацию с производством сахара и масла

Татарстан полностью обеспечен сахаром и растительным маслом собственного производства, производство сахара превышает потребности жителей республики в 3,5 раза,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:56

2021-03-24T12:56

2021-03-24T12:56

республика татарстан

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийская экономическая комиссия

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Татарстан полностью обеспечен сахаром и растительным маслом собственного производства, производство сахара превышает потребности жителей республики в 3,5 раза, масла – в 12,5 раза, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона."Валовое производство сахарного песка в республике составляет 331,9 тысячи тонн в год при потребности населения в 93 тысячи тонн, обеспеченность составляет 356,9%, то есть более чем в 3,5 раза больше необходимого объема", - говорится в сообщении министерства.Подсолнечным маслом каждый татарстанец, по данным минсельхозпрода республики, обеспечен более чем в 12,5 раза. Валовое производство растительного масла в Татарстане составляет 584 тысячи тонн, потребность – 46 тысяч тонн, обеспеченность – 1269,6%. При этом отмечается, что для расчётов взяты средние нормы потребления продуктов на одного человека в год: 24 килограмма сахарного песка и 12 килограммов растительного масла."Дефицита этой продукции не ожидается, сокращение площадей посевов масличных культур и сахарной свеклы, а также объемов их производства не планируется", - подчеркнули в министерстве.Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.Минсельхоз РФ заявил при этом, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается.

https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html

https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, республика татарстан (татарстан), экономика