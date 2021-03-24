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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210324/tatarstan-1602623435.html
В Татарстане оценили ситуацию с производством сахара и масла
В Татарстане оценили ситуацию с производством сахара и масла
Татарстан полностью обеспечен сахаром и растительным маслом собственного производства, производство сахара превышает потребности жителей республики в 3,5 раза,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:56
2021-03-24T12:56
республика татарстан
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийская экономическая комиссия
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Татарстан полностью обеспечен сахаром и растительным маслом собственного производства, производство сахара превышает потребности жителей республики в 3,5 раза, масла – в 12,5 раза, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона."Валовое производство сахарного песка в республике составляет 331,9 тысячи тонн в год при потребности населения в 93 тысячи тонн, обеспеченность составляет 356,9%, то есть более чем в 3,5 раза больше необходимого объема", - говорится в сообщении министерства.Подсолнечным маслом каждый татарстанец, по данным минсельхозпрода республики, обеспечен более чем в 12,5 раза. Валовое производство растительного масла в Татарстане составляет 584 тысячи тонн, потребность – 46 тысяч тонн, обеспеченность – 1269,6%. При этом отмечается, что для расчётов взяты средние нормы потребления продуктов на одного человека в год: 24 килограмма сахарного песка и 12 килограммов растительного масла."Дефицита этой продукции не ожидается, сокращение площадей посевов масличных культур и сахарной свеклы, а также объемов их производства не планируется", - подчеркнули в министерстве.Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.Минсельхоз РФ заявил при этом, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается.
https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html
https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, республика татарстан (татарстан), экономика

В Татарстане оценили ситуацию с производством сахара и масла

12:56 24.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Татарстан полностью обеспечен сахаром и растительным маслом собственного производства, производство сахара превышает потребности жителей республики в 3,5 раза, масла – в 12,5 раза, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Валовое производство сахарного песка в республике составляет 331,9 тысячи тонн в год при потребности населения в 93 тысячи тонн, обеспеченность составляет 356,9%, то есть более чем в 3,5 раза больше необходимого объема", - говорится в сообщении министерства.
Вид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 13:50Республика Татарстан
Татарстан стал победителем национальной премии по ландшафтной архитектуре
Подсолнечным маслом каждый татарстанец, по данным минсельхозпрода республики, обеспечен более чем в 12,5 раза. Валовое производство растительного масла в Татарстане составляет 584 тысячи тонн, потребность – 46 тысяч тонн, обеспеченность – 1269,6%. При этом отмечается, что для расчётов взяты средние нормы потребления продуктов на одного человека в год: 24 килограмма сахарного песка и 12 килограммов растительного масла.
"Дефицита этой продукции не ожидается, сокращение площадей посевов масличных культур и сахарной свеклы, а также объемов их производства не планируется", - подчеркнули в министерстве.
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10 декабря 2020, 17:33Республика Татарстан
Татарстан ожидает роста производства рыбы и рыбопосадочного материала
Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.
Минсельхоз РФ заявил при этом, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается.
 
Республика ТатарстанМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийская экономическая комиссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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