https://ria.ru/20210324/son-1602573343.html

Исследование показало, во сколько просыпаются предприниматели-миллионеры

Исследование показало, во сколько просыпаются предприниматели-миллионеры

Большинство российских предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц, встают раньше 7 утра, показало исследование образовательной компании... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T07:18

2021-03-24T07:18

2021-03-24T07:18

сон

общество

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Исследование показало, во сколько просыпаются миллионеры

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Большинство российских предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц, встают раньше 7 утра, показало исследование образовательной компании "Like Центр" и маркетингового агентства DM Agency, с которым ознакомилось РИА Новости.Исследователи опросили две тысячи начинающих и действующих предпринимателей.Среди тех, кто зарабатывает меньше (от 200 до 500 тысяч рублей), доля любителей поспать чуть больше. 37% респондентов отметили, что встают в период с 7 до 9 утра. При этом 5% бизнесменов с доходом до 500 тысяч рублей встают после полудня. А среди предпринимателей, чей доход менее 200 тысяч рублей в месяц, только 30% встают рано утром.Исследователи также выяснили, что наемные работники, планирующие открыть свой бизнес, любят поспать подольше. Из тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, 46% поднимаются в 7.00-9.00, 41% - до 7 утра. В то же время среди людей с доходом выше 100 тысяч рублей 56% просыпаются до 7 утра, а в 7.00-9.00 встают только 37%.Кроме того, свободное время действующие предприниматели и наемные работники проводят по-разному. Собственники бизнеса чаще находят возможность для занятий физическими нагрузками (57,5%), досуга с семьей (66,9%), походов в рестораны и кино (26,6%). А наемные работники чаще читают книги (63,8%), смотрят телевизор и сериалы (45,2%), встречаются с друзьями (37,8%) и проводят время в социальных сетях (49,3%)."Сам по себе ранний подъем - еще не гарантия успеха. Гораздо важнее правильно спланировать и распределить задачи в течение дня так, чтобы быть продуктивным в работе и при этом этом сохранить баланс между всеми сферами жизни. У предпринимателей таких возможностей больше, ведь они сами организуют свой график", - прокомментировал генеральный директор "Like Центра" Василий Алексеев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/son-1579744899.html

https://ria.ru/20210318/son-1601780392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сон, общество