https://ria.ru/20210324/skelet-1602583855.html
В пригороде Петербурга обнаружили скелет ребенка
В пригороде Петербурга обнаружили скелет ребенка
Прохожий нашел скелет ребенка в Южно-Приморском парке в пригороде Петербурга — Красном Селе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:36
2021-03-24T09:36
2021-03-24T11:39
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Прохожий нашел скелет ребенка в Южно-Приморском парке в пригороде Петербурга — Красном Селе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, человеческие останки лежали в нескольких сотнях метров от улицы Маршала Захарова. Рядом с ними также обнаружили бутылки и окурки. Предположительно, одежды на ребенке не было.Полицейские проводят проверку, о ее результатах пока не сообщалось.
https://ria.ru/20210322/peterburg-1602257225.html
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санкт-петербург, происшествия