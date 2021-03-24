https://ria.ru/20210324/skelet-1602583855.html

В пригороде Петербурга обнаружили скелет ребенка

В пригороде Петербурга обнаружили скелет ребенка

Прохожий нашел скелет ребенка в Южно-Приморском парке в пригороде Петербурга — Красном Селе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:36

2021-03-24T09:36

2021-03-24T11:39

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Прохожий нашел скелет ребенка в Южно-Приморском парке в пригороде Петербурга — Красном Селе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, человеческие останки лежали в нескольких сотнях метров от улицы Маршала Захарова. Рядом с ними также обнаружили бутылки и окурки. Предположительно, одежды на ребенке не было.Полицейские проводят проверку, о ее результатах пока не сообщалось.

https://ria.ru/20210322/peterburg-1602257225.html

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия