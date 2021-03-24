https://ria.ru/20210324/siriya-1602504266.html

"Досталось всем": что происходит в Сирии

"Досталось всем": что происходит в Сирии

В окрестностях Алеппо опять неспокойно — на днях город обстреляли мобильные отряды боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В ответ ВКС России нанесли... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:00

2021-03-24T12:03

минобороны турции

энтони блинкен

идлиб (мухафаза)

министерство обороны сша

совет федерации рф

башар асад

сирия

безопасность

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Андрей Коц. В окрестностях Алеппо опять неспокойно — на днях город обстреляли мобильные отряды боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В ответ ВКС России нанесли мощный авиаудар по пункту управления, разгромив штаб и уничтожив десятки террористов, включая главаря. Одновременно авиация атаковала несколько целей в провинции Идлиб. О том, что сейчас происходит в Сирии, — в материале РИА Новости.Удары по боевикамТеррористы вели огонь по жилым кварталам Алеппо из минометов и самодельных ракетных установок — повредили дома, автомобили, магазины. Несколько человек погибли, раненых доставили в городскую больницу и университетский госпиталь. Напомним, Алеппо окончательно освободили год назад. Сирийская армия выбила банды из восточного пригорода.Боевики активизировались и в других регионах страны. По данным российских военных, готовятся крупные провокации. Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы намерены в ближайшее время инсценировать химическую атаку в населенном пункте Китиан на северо-востоке провинции Идлиб. В применении запрещенных вооружений против мирных жителей боевики традиционно собираются обвинить правительственные войска, чтобы в очередной раз вызвать "серьезную озабоченность" государств Запада.Реакция официального Дамаска не заставила себя долго ждать. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сирии, российская авиация нанесла удар по объекту террористов возле пограничного перехода на окраине города Сармад, а ракета класса "земля — земля" поразила цель в городе Ках. До этого ВКС России бомбили группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* месяц назад. В конце февраля боевики атаковали позиции сирийской армии на юго-западе провинции Идлиб. Бомбардировщики и штурмовики остановили наступление террористов. Боевики потеряли 70 человек, 20 единиц техники.Турецкая многоходовкаЧем активнее правительственные войска в Идлибе, тем меньше это нравится Турции. Не секрет, что многие группировки боевиков в этой провинции напрямую курирует и снабжает Анкара. В конце прошлой недели Минобороны Турции обвинило сирийскую армию в обстреле невоенных объектов."Режим Башара Асада, который ранее атаковал больницу в Атарибе, теперь нанес ракетный удар по жилому району в Идлибской зоне деэскалации и стоянке грузовиков и трейлеров, — заявили в военном ведомстве. — Погибло много сельскохозяйственных животных, семеро мирных жителей получили ранения".Дамаск на эти обвинения никак не отреагировал. Анкара направила Москве уведомление "о немедленном прекращении нападений", а находящиеся в регионе турецкие войска предупредили об опасности обстрелов. Во вторник посла России Алексея Ерохова вызвали в МИД Турции. Как сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, Анкара "передала российской стороне нашу обеспокоенность, особенно в отношении больницы. Также наши военные передали похожую обеспокоенность своим российским коллегам".Впрочем, как показывают последние события, если уж и обвинять кого-либо в нагнетании обстановки, то уж точно не Анкаре. Не так давно Россия выразила озабоченность переброской техники вооруженных сил Турции и фортификационными работами в провинции Ракка."Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта", — говорится в официальном сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.Стоило туркам закрепиться в Ракке, как оттуда начались обстрелы. В частности, на днях подконтрольные Анкаре бандформирования вели минометный огонь по населенному пункту Аль-Муаляк. Позже протурецкие боевики обстреляли колонну с мирными жителями, направляющимися в поселок Сейду. Однако больше всего влияние Турции заметно в Идлибе."Ситуация в провинции Идлиб остается замороженной после того, как примерно год назад президенты России и Турции заключили соглашение о прекращении боевых действий, о разграничении линии огня, — рассказал в эфире радио Sputnik политолог Камран Гасанов. — Но тема террористов никуда не делась. Определенную часть Идлиба занимает вооруженная оппозиция, которую в той или иной степени Россия тоже признает, но все-таки наибольшая часть — это террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Сейчас политический процесс урегулирования продвигается и получает все новые форматы. Недавно встречались главы МИД Катара, Турции и России. Россия пытается со всех сторон подойти к решению этой темы, чтобы вовлечь как можно большее количество заинтересованных сторон и чтобы в конечном счете это урегулирование было полноформатным". Ради нефтиНесмотря на уверения главы Госдепа Энтони Блинкена в том, что американцы больше не будут вмешиваться в дела других стран и свергать правительства, Пентагон остается важным игроком в сирийской гражданской войне. По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, США продолжают завозить в Сирию десятки боевиков из Ирака. "В случае отказа от политики смены режимов новая администрация должна прекратить военную поддержку джихадистов в районе американской базы в ат-Танфе на востоке Сирии, закрыть саму эту базу и вывести все американские войска. Что-то подсказывает, что они этого не сделают", — отметил Пушков.Американские войска находятся в Сирии с 2014 года. Они контролируют северо-восток страны, где сосредоточено большинство нефтяных месторождений.Вместе с союзниками из курдских формирований "Сил демократической Сирии" (СДС) американцы организовали транспортировку черного золота в Ирак, откуда сырье поступает на международный рынок. По словам сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Бассама Туоме, из-за действий американцев страна потеряла более 92 миллиардов долларов. "Они орудуют, как пираты, выбирая в качестве цели нефтяные богатства страны и суда, поставляющие нефть", — подчеркнул он.Очевидно, что от углеводородных трофеев в Вашингтоне не откажутся. В Сирию из Ирака через пограничный пункт "Аль-Валид" перебросили крупную колонну военных машин. Конвой из 40 грузовиков и нескольких единиц бронетехники проследовал на американскую военную базу, расположенную поблизости от аэродрома Хараб аль-Джир в провинции Хасеке. Ранее сообщалось о развертывании в этом регионе дополнительных объектов вооруженных сил США.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/siriya-1602424888.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/idlib-1602444588.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/podlodka-1599811327.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны турции, энтони блинкен, идлиб (мухафаза), министерство обороны сша, совет федерации рф, башар асад, сирия, безопасность