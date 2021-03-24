https://ria.ru/20210324/simonyan-1602711130.html
Симоньян рассказала об отказе полиции Шотландии от грубой силы из-за RT
Симоньян рассказала об отказе полиции Шотландии от грубой силы из-за RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала на своей странице в Telegram информацию об отказе шотландской полиции РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:06
2021-03-24T20:06
2021-03-24T20:42
телеканал rt
telegram (приложение)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала на своей странице в Telegram информацию об отказе шотландской полиции применять грубую силу при сдерживании толпы из-за опасений быть снятыми на видео сотрудниками RT. Она привела цитату газеты The Times, в которой говорилось о том, что "враждебные СМИ" могут использовать эти записи "в своих целях". "Шотландская полиция получила указание избегать применения грубой физической силы при сдерживании масс на случай, если потом видеозапись используют в своих целях "враждебно настроенные иностранные СМИ", такие как RT", — говорилось в статье.В газете описывалась ситуация, произошедшая после матча 1/8 финала Лиги Европы между пражской "Славией" и шотландским "Рейнджерс" 7 марта. По завершении игры фанаты клубов устроили беспорядки, на которые полиция отреагировала не применяя жестких мер. The Times процитировало адвоката и председателя независимой консультативной группы по полицейскому регулированию коронавирусного кризиса Джона Скотта, который назвал действия стражей порядка "пропорциональными".Издание утверждает, что "враждебно настроенные иностранные СМИ", к которым в первую очередь относят RT, освещают резонансные события в прямом эфире, чем усиливают недовольство различных социальных групп.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол призвал администрацию президента США Джо Байдена снизить видимость контента российских СМИ, в том числе RT, в соцсетях. По его мнению, порталы должны предлагать альтернативные статьи от "более надежных", медиаресурсов, например Би-би-си.
https://ria.ru/20210319/intervyu-1602051480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, telegram (приложение), маргарита симоньян, сша, в мире
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
прокомментировала на своей странице в Telegram
информацию об отказе шотландской полиции применять грубую силу при сдерживании толпы из-за опасений быть снятыми на видео сотрудниками RT.
Она привела цитату газеты The Times, в которой говорилось о том, что "враждебные СМИ" могут использовать эти записи "в своих целях".
"Шотландская полиция получила указание избегать применения грубой физической силы при сдерживании масс на случай, если потом видеозапись используют в своих целях "враждебно настроенные иностранные СМИ", такие как RT", — говорилось в статье.
В газете описывалась ситуация, произошедшая после матча 1/8 финала Лиги Европы
между пражской "Славией" и шотландским "Рейнджерс" 7 марта. По завершении игры фанаты клубов устроили беспорядки, на которые полиция отреагировала не применяя жестких мер.
The Times процитировало адвоката и председателя независимой консультативной группы по полицейскому регулированию коронавирусного кризиса Джона Скотта, который назвал действия стражей порядка "пропорциональными".
Издание утверждает, что "враждебно настроенные иностранные СМИ", к которым в первую очередь относят RT, освещают резонансные события в прямом эфире, чем усиливают недовольство различных социальных групп.
"Вот так мы победили полицейское насилие в Шотландии. Молодцы, коллектив!" — прокомментировала ситуацию Симоньян.
Ранее бывший посол США
в России Майкл Макфол
призвал администрацию президента США Джо Байдена снизить видимость контента российских СМИ
, в том числе RT, в соцсетях. По его мнению, порталы должны предлагать альтернативные статьи от "более надежных", медиаресурсов, например Би-би-си
.