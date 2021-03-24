https://ria.ru/20210324/simonyan-1602711130.html

Симоньян рассказала об отказе полиции Шотландии от грубой силы из-за RT

Симоньян рассказала об отказе полиции Шотландии от грубой силы из-за RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала на своей странице в Telegram информацию об отказе шотландской полиции РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:06

2021-03-24T20:06

2021-03-24T20:42

телеканал rt

telegram (приложение)

маргарита симоньян

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210350_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_397283d43179f73a4958985c636c3e97.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала на своей странице в Telegram информацию об отказе шотландской полиции применять грубую силу при сдерживании толпы из-за опасений быть снятыми на видео сотрудниками RT. Она привела цитату газеты The Times, в которой говорилось о том, что "враждебные СМИ" могут использовать эти записи "в своих целях". "Шотландская полиция получила указание избегать применения грубой физической силы при сдерживании масс на случай, если потом видеозапись используют в своих целях "враждебно настроенные иностранные СМИ", такие как RT", — говорилось в статье.В газете описывалась ситуация, произошедшая после матча 1/8 финала Лиги Европы между пражской "Славией" и шотландским "Рейнджерс" 7 марта. По завершении игры фанаты клубов устроили беспорядки, на которые полиция отреагировала не применяя жестких мер. The Times процитировало адвоката и председателя независимой консультативной группы по полицейскому регулированию коронавирусного кризиса Джона Скотта, который назвал действия стражей порядка "пропорциональными".Издание утверждает, что "враждебно настроенные иностранные СМИ", к которым в первую очередь относят RT, освещают резонансные события в прямом эфире, чем усиливают недовольство различных социальных групп.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол призвал администрацию президента США Джо Байдена снизить видимость контента российских СМИ, в том числе RT, в соцсетях. По его мнению, порталы должны предлагать альтернативные статьи от "более надежных", медиаресурсов, например Би-би-си.

https://ria.ru/20210319/intervyu-1602051480.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, telegram (приложение), маргарита симоньян, сша, в мире