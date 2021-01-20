https://ria.ru/20210120/makfol-1593843953.html

Симоньян ответила на слова Макфола о мерах против RT

Симоньян ответила на слова Макфола о мерах против RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола снизить видимость контента РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:45

2021-01-20T14:45

2021-01-20T15:54

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола снизить видимость контента российских СМИ в соцсетях.Ранее Макфол опубликовал статью в американском журнале Foreign Affairs, где выразил мнение, что администрация Байдена должна создать условия, при которых контент российских СМИ, например RT, будет реже попадаться на глаза пользователям соцсетей. При этом, если он все же будет отображаться в результатах поиска, то порталы должны предлагать альтернативные статьи от "более надежных", по мнению бывшего дипломата, медиаресурсов, например Би-би-си."Не перепутайте: это не цензура, это — свобода слова", — прокомментировала статью Макфола Симоньян.В 2018 году Макфол уже выступал с подобной инициативой. Добавляется, что в статье, также опубликованной в Foreign Affairs, он предложил стратегию противостояния российскому президенту Владимиру Путину. Тогда он тоже предлагал сопровождать все материалы RT ссылками на Би-би-си.

https://ria.ru/20210120/ideologiya-1593823263.html

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582291239.html

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2021

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