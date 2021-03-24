https://ria.ru/20210324/serbiya-1602730879.html

Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии

Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии

Сербские больницы полны неизлечимо больных из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T23:39

2021-03-24T23:39

2021-03-24T23:39

сербская православная церковь

милорад додик

нато

сербия

косово

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югославия

испания

приштина

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербские больницы полны неизлечимо больных из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик на 22-ю годовщину начала бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия.Официальная церемония состоялась вечером в среду в крупнейшей закрытой концертно-спортивной площадке Белграда "Штарк Арена" с участием руководства Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, представителей сербов из Черногории и Хорватии и Сербской православной церкви."Больницы полны людей, которые больны неизлечимыми заболеваниями, вызванными обедненным ураном. И все это во имя цели, которую они поставили, - якобы поменять власть, распространять демократию… Они убивали женщин и детей, рушили все, что могли. А там, где могли получить вопросы от своей общественности, говорили, что это неизбежные сопутствующие потери", - заявил член президиума БиГ и напомнил, что первые снаряды с обедненным ураном авиация НАТО начала применять против сербов еще во время войны в БиГ 1992-1995 годов."Они разрушили 67 основных школ в Сербии, 20 больниц, 19 поликлиник, 60 средних школ, 167 объектов и памятников культуры, уничтожали поезда в движении, вместе с людьми внутри, мосты и волю к жизни. Не переставали и каждый день добавляли, им было мало того, что здесь сбросили", - указал Додик.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу около 100 миллиардов долларов.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210324/voenkor-1602580649.html

https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602561411.html

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косово

югославия

испания

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