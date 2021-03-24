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https://ria.ru/20210324/serbiya-1602730879.html
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Сербские больницы полны неизлечимо больных из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T23:39
2021-03-24T23:39
сербская православная церковь
милорад додик
нато
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербские больницы полны неизлечимо больных из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик на 22-ю годовщину начала бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия.Официальная церемония состоялась вечером в среду в крупнейшей закрытой концертно-спортивной площадке Белграда "Штарк Арена" с участием руководства Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, представителей сербов из Черногории и Хорватии и Сербской православной церкви."Больницы полны людей, которые больны неизлечимыми заболеваниями, вызванными обедненным ураном. И все это во имя цели, которую они поставили, - якобы поменять власть, распространять демократию… Они убивали женщин и детей, рушили все, что могли. А там, где могли получить вопросы от своей общественности, говорили, что это неизбежные сопутствующие потери", - заявил член президиума БиГ и напомнил, что первые снаряды с обедненным ураном авиация НАТО начала применять против сербов еще во время войны в БиГ 1992-1995 годов."Они разрушили 67 основных школ в Сербии, 20 больниц, 19 поликлиник, 60 средних школ, 167 объектов и памятников культуры, уничтожали поезда в движении, вместе с людьми внутри, мосты и волю к жизни. Не переставали и каждый день добавляли, им было мало того, что здесь сбросили", - указал Додик.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу около 100 миллиардов долларов.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20210324/voenkor-1602580649.html
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сербская православная церковь, милорад додик, нато, сербия, косово, оон, югославия, испания, приштина, в мире

Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии

23:39 24.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОдно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО
Одно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербские больницы полны неизлечимо больных из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик на 22-ю годовщину начала бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия.
Официальная церемония состоялась вечером в среду в крупнейшей закрытой концертно-спортивной площадке Белграда "Штарк Арена" с участием руководства Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, представителей сербов из Черногории и Хорватии и Сербской православной церкви.
"Больницы полны людей, которые больны неизлечимыми заболеваниями, вызванными обедненным ураном. И все это во имя цели, которую они поставили, - якобы поменять власть, распространять демократию… Они убивали женщин и детей, рушили все, что могли. А там, где могли получить вопросы от своей общественности, говорили, что это неизбежные сопутствующие потери", - заявил член президиума БиГ и напомнил, что первые снаряды с обедненным ураном авиация НАТО начала применять против сербов еще во время войны в БиГ 1992-1995 годов.
"Они разрушили 67 основных школ в Сербии, 20 больниц, 19 поликлиник, 60 средних школ, 167 объектов и памятников культуры, уничтожали поезда в движении, вместе с людьми внутри, мосты и волю к жизни. Не переставали и каждый день добавляли, им было мало того, что здесь сбросили", - указал Додик.
Последстивия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу около 100 миллиардов долларов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Директор представительства Россотрудничества Русский дом в Белграде Евгений Баранов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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