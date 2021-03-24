https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602700143.html
Песков назвал санкции Канады против России незаконными
Песков назвал санкции Канады против России незаконными
Москва считает Незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-24T18:39
2021-03-24T18:39
2021-03-25T00:40
александр калашников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_fcc78230b8d5ffc0cab3d9692031e65e.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Москва считает Незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ранее сообщалось, канадский МИД в среду объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.На вопрос, последуют ли от РФ ответные шаги на санкции Канады, Песков ответил утвердительно."Предпримем", – сказал он. Он добавил, что эти санкции незаконны.
https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602322963.html
москва
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_2c2bd01f9fd2665a60c9c00ac66630d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, россия, дмитрий песков, канада