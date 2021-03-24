Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602700143.html
Песков назвал санкции Канады против России незаконными
Песков назвал санкции Канады против России незаконными
Москва считает Незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-24T18:39
2021-03-25T00:40
александр калашников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_fcc78230b8d5ffc0cab3d9692031e65e.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Москва считает Незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ранее сообщалось, канадский МИД в среду объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.На вопрос, последуют ли от РФ ответные шаги на санкции Канады, Песков ответил утвердительно."Предпримем", – сказал он. Он добавил, что эти санкции незаконны.
https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602322963.html
москва
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_2c2bd01f9fd2665a60c9c00ac66630d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, россия, дмитрий песков, канада

Песков назвал санкции Канады против России незаконными

18:39 24.03.2021 (обновлено: 00:40 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Москва считает Незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как ранее сообщалось, канадский МИД в среду объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
На вопрос, последуют ли от РФ ответные шаги на санкции Канады, Песков ответил утвердительно.
"Предпримем", – сказал он. Он добавил, что эти санкции незаконны.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:47
МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального
 
Александр КалашниковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновЗдоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМоскваРоссияДмитрий ПесковКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала