https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602700143.html

Песков назвал санкции Канады против России незаконными

Песков назвал санкции Канады против России незаконными

Москва считает Незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-24T18:39

2021-03-24T18:39

2021-03-25T00:40

александр калашников

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

здоровье - общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

москва

россия

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Москва считает Незаконными санкции Канады против России и предпримет ответные меры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Как ранее сообщалось, канадский МИД в среду объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.На вопрос, последуют ли от РФ ответные шаги на санкции Канады, Песков ответил утвердительно."Предпримем", – сказал он. Он добавил, что эти санкции незаконны.

https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602322963.html

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александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, россия, дмитрий песков, канада