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Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального
Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального
Канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:15
2021-03-24T19:12
александр калашников
игорь краснов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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сша
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека.В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.В коммюнике отмечается, что решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.В Кремле заявили, что считают решение канадских властей незаконным и пообещали принять ответные меры.В начале марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении ограничений заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов. Помимо этого Вашингтон также включил в список 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В российском МИД заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика ограничений не достигает цели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/navalnyy-1602293139.html
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александр калашников, игорь краснов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, великобритания, сша, россия, канада

Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального

18:15 24.03.2021 (обновлено: 19:12 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧиновники. Архивное фото
Чиновники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека.
В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
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В коммюнике отмечается, что решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.
В Кремле заявили, что считают решение канадских властей незаконным и пообещали принять ответные меры.
В начале марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении ограничений заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов. Помимо этого Вашингтон также включил в список 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В российском МИД заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика ограничений не достигает цели.
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Александр КалашниковИгорь КрасновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковВеликобританияСШАРоссияКанада
 
 
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