https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602693241.html

Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального

Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального

Канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:15

2021-03-24T18:15

2021-03-24T19:12

александр калашников

игорь краснов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

великобритания

сша

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека.В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.В коммюнике отмечается, что решение о санкциях, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.В Кремле заявили, что считают решение канадских властей незаконным и пообещали принять ответные меры.В начале марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. Вслед за ЕС о введении ограничений заявили и США. Все они касаются руководителей российских правоохранительных органов. Помимо этого Вашингтон также включил в список 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В российском МИД заявили, что Москва однозначно отреагирует на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле уверены, что политика ограничений не достигает цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/navalnyy-1602293139.html

https://ria.ru/20210324/kontrakty-1602638052.html

великобритания

сша

россия

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калашников, игорь краснов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, великобритания, сша, россия, канада