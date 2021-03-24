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Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:46
2021-03-24T08:46
2021-03-24T08:46
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийская экономическая комиссия
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - сообщает министерство.Минсельхоз указывает, что сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования."В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями", - добавляет ведомство.Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.В свою очередь ЕЭК во вторник сообщила, что таможенно-тарифные меры и установление тарифной квоты возможны по инициативе любого государства-члена, если есть дефицит продовольственной продукции.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, экономика
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза
РФ.
"Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - сообщает министерство.
Минсельхоз указывает, что сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.
"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями", - добавляет ведомство.
Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.
В свою очередь ЕЭК во вторник сообщила, что таможенно-тарифные меры и установление тарифной квоты возможны по инициативе любого государства-члена, если есть дефицит продовольственной продукции.