Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/sakhar-1602577970.html
Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:46
2021-03-24T08:46
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийская экономическая комиссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_554efe6201017996f65649045a8b4f34.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - сообщает министерство.Минсельхоз указывает, что сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования."В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями", - добавляет ведомство.Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.В свою очередь ЕЭК во вторник сообщила, что таможенно-тарифные меры и установление тарифной квоты возможны по инициативе любого государства-члена, если есть дефицит продовольственной продукции.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55e3a5fce7692c9bf9db3af5e654b214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, экономика

Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России

08:46 24.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, его дефицита нет и не ожидается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", - сообщает министерство.
Минсельхоз указывает, что сохранению стабильной ситуации будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, включающие возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.
"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями", - добавляет ведомство.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Правительство РФ в понедельник сообщило о дополнительных мерах по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России. В частности, на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прорабатывается вопрос об отмене пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн.
В свою очередь ЕЭК во вторник сообщила, что таможенно-тарифные меры и установление тарифной квоты возможны по инициативе любого государства-члена, если есть дефицит продовольственной продукции.
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийская экономическая комиссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
Лента новостейМолния