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Глава МАГАТЭ обсудил с гендиректором "Росатома" совместную работу
Глава МАГАТЭ обсудил с гендиректором "Росатома" совместную работу
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что на встрече с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Вене обсудил вопросы... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T23:54
2021-03-24T23:54
2021-03-24T23:54
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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что на встрече с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Вене обсудил вопросы совместной работы и продвижения использования ядерной энергии в мирных целях."Обсуждение по широкому кругу вопросов и на перспективу с генеральным директором "Росатома" Лихачевым этим утром о продвижении использования ядерной энергии в мирных целях и нашей совместной работе. Благодарю за отличное сотрудничество!" - написал Гросси в Twitter, сопроводив публикацию совместной фотографией c Лихачевым.Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, что "беседа носила теплый, деловой и очень предметный характер". "Россия и МАГАТЭ - проверенные временем партнеры", - написал Ульянов в Twitter.Гросси приступил к обязанностям главы МАГАТЭ декабря 2019 года. Тогда в интервью РИА Новости он сообщил, что вскоре намерен посетить Москву, однако из-за пандемии коронавируса визит пришлось перенести. Как ранее сообщал РИА Новости Ульянов, визит Гросси по-прежнему стоит в повестке дня и может состояться в 2021 году.Несмотря на обстоятельства, Гросси и Лихачеву уже довелось встретиться - гендиректор "Росатома" приезжал в Вену в сентября 2020 года на 64-ю сессию генеральной ассамблеи МАГАТЭ.
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рафаэль гросси, михаил ульянов, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, вена, в мире