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В Петербурге побит температурный рекорд 1938 года
В Петербурге побит температурный рекорд 1938 года
Температурный рекорд 1938 года побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся в среду до плюс 11 градусов, сообщает Северо-Западное управление по... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:36
2021-03-24T16:38
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Температурный рекорд 1938 года побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся в среду до плюс 11 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."Двадцать четвертого марта во второй половине дня на объединенной гидрометеорологической станции Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 11 градусов тепла, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял плюс 10,6 градуса", - отмечается в сообщении.Итоговое значение максимальной температуры воздуха в Петербурге будет известно в 21.00 мск.
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санкт-петербург, общество

В Петербурге побит температурный рекорд 1938 года

16:36 24.03.2021 (обновлено: 16:38 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевЗакат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Температурный рекорд 1938 года побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся в среду до плюс 11 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Двадцать четвертого марта во второй половине дня на объединенной гидрометеорологической станции Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 11 градусов тепла, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял плюс 10,6 градуса", - отмечается в сообщении.
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Итоговое значение максимальной температуры воздуха в Петербурге будет известно в 21.00 мск.
 
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