https://ria.ru/20210324/rekord-1602670419.html

В Петербурге побит температурный рекорд 1938 года

В Петербурге побит температурный рекорд 1938 года

Температурный рекорд 1938 года побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся в среду до плюс 11 градусов, сообщает Северо-Западное управление по... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:36

2021-03-24T16:36

2021-03-24T16:38

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Температурный рекорд 1938 года побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся в среду до плюс 11 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."Двадцать четвертого марта во второй половине дня на объединенной гидрометеорологической станции Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 11 градусов тепла, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял плюс 10,6 градуса", - отмечается в сообщении.Итоговое значение максимальной температуры воздуха в Петербурге будет известно в 21.00 мск.

https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html

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2021

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санкт-петербург, общество