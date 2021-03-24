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https://ria.ru/20210324/premii-1602714428.html
Минобороны вручило премии в области культуры и искусства
Минобороны вручило премии в области культуры и искусства
Министерство обороны РФ в среду вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы, юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов прошла в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:21
2021-03-24T20:21
культура
игорь бутман
министерство обороны рф (минобороны рф)
лариса голубкина
сергей безруков
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ в среду вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы, юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов прошла в Центральном академическом театре российской армии."Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая мероприятие.Из рук Шойгу награду за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре получил народный артист РФ Сергей Безруков.Премий Минобороны в различных номинациях также удостоились журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, творческий коллектив ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ и многие другие.Премия в области армейской культуры учреждена по решению министра обороны Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству замминистра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.
https://ria.ru/20210323/premiya-1602494309.html
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игорь бутман, министерство обороны рф (минобороны рф), лариса голубкина, сергей безруков, сергей шойгу

Минобороны вручило премии в области культуры и искусства

20:21 24.03.2021
 
© РИА Новости / Ксения СидороваЦентральный академический театр российской армии
Центральный академический театр российской армии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ в среду вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы, юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов прошла в Центральном академическом театре российской армии.
"Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая мероприятие.
27 января. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции Подвиг народа, открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе. - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:30Культура
Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства
Из рук Шойгу награду за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре получил народный артист РФ Сергей Безруков.
Премий Минобороны в различных номинациях также удостоились журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, творческий коллектив ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ и многие другие.
Премия в области армейской культуры учреждена по решению министра обороны Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству замминистра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 21:35
В Москве назвали лауреатов премии "Золотое перо России"
 
КультураИгорь БутманМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Лариса ГолубкинаСергей БезруковСергей Шойгу
 
 
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