https://ria.ru/20210324/premii-1602714428.html
Минобороны вручило премии в области культуры и искусства
Минобороны вручило премии в области культуры и искусства
Министерство обороны РФ в среду вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы, юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов прошла в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:21
2021-03-24T20:21
2021-03-24T20:21
культура
игорь бутман
министерство обороны рф (минобороны рф)
лариса голубкина
сергей безруков
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ в среду вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы, юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов прошла в Центральном академическом театре российской армии."Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая мероприятие.Из рук Шойгу награду за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре получил народный артист РФ Сергей Безруков.Премий Минобороны в различных номинациях также удостоились журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, творческий коллектив ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ и многие другие.Премия в области армейской культуры учреждена по решению министра обороны Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству замминистра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.
https://ria.ru/20210323/premiya-1602494309.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/premiya-1601892605.html
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игорь бутман, министерство обороны рф (минобороны рф), лариса голубкина, сергей безруков, сергей шойгу