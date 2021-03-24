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Правительство Пензенской области уходит в отставку вслед за губернатором
Правительство Пензенской области уходит в отставку вслед за губернатором
Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за главой региона Иваном Белозерцевым, которого накануне президент освободил от исполнения обязанностей. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:04
2021-03-24T11:53
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
пензенская область
политика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за главой региона Иваном Белозерцевым, которого накануне президент освободил от исполнения обязанностей. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина."При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина", — пояснила чиновница.Досрочные выборы губернатора состоятся в единый день голосования, 19 сентября.Путин отправил Белозерцева в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". Ранее его задержали по подозрению во взятках на сумму более 31 миллиона рублей.По версии следствия, Белозерцев в 2020 году через посредников получал деньги и подарки от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным.
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, политика

Правительство Пензенской области уходит в отставку вслед за губернатором

09:04 24.03.2021 (обновлено: 11:53 24.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области Здание правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за главой региона Иваном Белозерцевым, которого накануне президент освободил от исполнения обязанностей. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина.
"При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина", — пояснила чиновница.
Досрочные выборы губернатора состоятся в единый день голосования, 19 сентября.
Путин отправил Белозерцева в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". Ранее его задержали по подозрению во взятках на сумму более 31 миллиона рублей.
По версии следствия, Белозерцев в 2020 году через посредников получал деньги и подарки от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.
Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 14:30
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Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевПензенская областьПолитика
 
 
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