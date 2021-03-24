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https://ria.ru/20210324/potok-1602587812.html
Эксперт оценил политику США по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил политику США по "Северному потоку — 2"
Американцы не намерены ослаблять свое давление и будут добиваться остановки строительства газопровода "Северный поток 2", усиление такой политики может повлечь... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:14
2021-03-24T10:19
allseas
uniper
александр камкин
северный поток — 2
энтони блинкен
балтийское море
хайко маас
мид германии
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американцы не намерены ослаблять свое давление и будут добиваться остановки строительства газопровода "Северный поток 2", усиление такой политики может повлечь за собой продолжение выхода некоторых копаний из консорциума, а это негативно скажется на сроках исполнения проекта, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.Госдепартамент США в среду сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2". Он "подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России" подорвать "коллективную безопасность" и в этой связи отметил, что США выступают против проекта."Американцы не собираются ослаблять свое санкционное давление, и фактически остановка проекта ("Северный поток 2") является одним из краеугольных камней внешней политики администрации (президента Джо) Байдена. Здесь мы видим преемственность. Безусловно, этот вопрос является точкой несогласия или конфликтной точкой США и Германии. Германия пытается изо всех сил отстаивать свое право на реализацию этого проекта... Но опасность американских санкций - именно в экстерриториальном характере, поэтому усиление давления США может повлечь за собой продолжение выхода некоторых копаний из консорциума, что мы наблюдали за последние годы, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на сроки исполнения проекта", - отметил эксперт.В этой связи собеседник агентства не исключил, что ФРГ попытается найти компромиссы и пойдет на уступки американцам, чтобы реализовать проект, так как его закрытие будет иметь не только серьезный финансовый ущерб для всех участников, но и повлечет "огромные репутационные издержки" для Германии.По словам эксперта, пока сложно прогнозировать, о каких именно уступках и компромиссах может идти речь. Как предположил собеседник агентства, возможно, Германия начнет финансирование строительства терминала для импорта американского СПГ в Европу, о чем ранее сообщали СМИ.США в минувший четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
https://ria.ru/20210323/gazoprovod-1602544113.html
https://ria.ru/20210323/gazoprovod-1602560212.html
https://ria.ru/20210319/potok-1602000786.html
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allseas, uniper, александр камкин, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, хайко маас, мид германии, сша, украина, в мире

Эксперт оценил политику США по "Северному потоку — 2"

10:14 24.03.2021 (обновлено: 10:19 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Американцы не намерены ослаблять свое давление и будут добиваться остановки строительства газопровода "Северный поток 2", усиление такой политики может повлечь за собой продолжение выхода некоторых копаний из консорциума, а это негативно скажется на сроках исполнения проекта, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Госдепартамент США в среду сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2". Он "подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России" подорвать "коллективную безопасность" и в этой связи отметил, что США выступают против проекта.
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"Американцы не собираются ослаблять свое санкционное давление, и фактически остановка проекта ("Северный поток 2") является одним из краеугольных камней внешней политики администрации (президента Джо) Байдена. Здесь мы видим преемственность. Безусловно, этот вопрос является точкой несогласия или конфликтной точкой США и Германии. Германия пытается изо всех сил отстаивать свое право на реализацию этого проекта... Но опасность американских санкций - именно в экстерриториальном характере, поэтому усиление давления США может повлечь за собой продолжение выхода некоторых копаний из консорциума, что мы наблюдали за последние годы, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на сроки исполнения проекта", - отметил эксперт.
В этой связи собеседник агентства не исключил, что ФРГ попытается найти компромиссы и пойдет на уступки американцам, чтобы реализовать проект, так как его закрытие будет иметь не только серьезный финансовый ущерб для всех участников, но и повлечет "огромные репутационные издержки" для Германии.
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По словам эксперта, пока сложно прогнозировать, о каких именно уступках и компромиссах может идти речь. Как предположил собеседник агентства, возможно, Германия начнет финансирование строительства терминала для импорта американского СПГ в Европу, о чем ранее сообщали СМИ.
США в минувший четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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AllseasUniperАлександр КамкинСеверный поток — 2Энтони БлинкенБалтийское мореХайко МаасМИД ГерманииСШАУкраинаВ мире
 
 
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