https://ria.ru/20210324/polsha-1602595049.html
Власти Польши готовятся ввести новые ограничения из-за коронавируса
Власти Польши готовятся ввести новые ограничения из-за коронавируса
Власти Польши готовятся ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил глава канцелярии премьер-министра страны, уполномоченный... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:25
2021-03-24T11:25
2021-03-24T11:25
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_001e237071db8f63d4fa199fc1619e98.jpg
ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Польши готовятся ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил глава канцелярии премьер-министра страны, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat."У нас будет сегодня более 29 тысяч новых заболевших, — сказал он. — К сожалению, все указывает на то, что дополнительные ограничения будут необходимы. Нам приходится принимать сложные решения".По его словам, о новых мерах планируется объявить в четверг.Правительство Польши ввело национальный карантин. С 20 марта по 9 апреля на всей территории действует режим локдауна.Ограничения коснулись работы отелей, общепита, учреждений образования, индустрии фитнеса и спорта, торговли. Все школьники учатся удаленно, за исключением учеников младших классов, где допускается гибридный режим обучения. Открытыми остаются дошкольные учреждения. Кроме того, власти Польши рекомендуют работодателям перевести как можно большее число сотрудников на удаленный режим работы.
https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_182:0:1819:1228_1920x0_80_0_0_12786396e38ad7a2e3db992cdb70e34a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, польша
ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Польши готовятся ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил глава канцелярии премьер-министра страны, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat.
"У нас будет сегодня более 29 тысяч новых заболевших, — сказал он. — К сожалению, все указывает на то, что дополнительные ограничения будут необходимы. Нам приходится принимать сложные решения".
По его словам, о новых мерах планируется объявить в четверг.
Правительство Польши ввело национальный карантин. С 20 марта по 9 апреля на всей территории действует режим локдауна.
Ограничения коснулись работы отелей, общепита, учреждений образования, индустрии фитнеса и спорта, торговли. Все школьники учатся удаленно, за исключением учеников младших классов, где допускается гибридный режим обучения. Открытыми остаются дошкольные учреждения. Кроме того, власти Польши рекомендуют работодателям перевести как можно большее число сотрудников на удаленный режим работы.