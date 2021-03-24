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Власти Польши готовятся ввести новые ограничения из-за коронавируса
Власти Польши готовятся ввести новые ограничения из-за коронавируса
Власти Польши готовятся ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил глава канцелярии премьер-министра страны, уполномоченный... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:25
2021-03-24T11:25
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ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Польши готовятся ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил глава канцелярии премьер-министра страны, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat."У нас будет сегодня более 29 тысяч новых заболевших, — сказал он. — К сожалению, все указывает на то, что дополнительные ограничения будут необходимы. Нам приходится принимать сложные решения".По его словам, о новых мерах планируется объявить в четверг.Правительство Польши ввело национальный карантин. С 20 марта по 9 апреля на всей территории действует режим локдауна.Ограничения коснулись работы отелей, общепита, учреждений образования, индустрии фитнеса и спорта, торговли. Все школьники учатся удаленно, за исключением учеников младших классов, где допускается гибридный режим обучения. Открытыми остаются дошкольные учреждения. Кроме того, власти Польши рекомендуют работодателям перевести как можно большее число сотрудников на удаленный режим работы.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, польша

Власти Польши готовятся ввести новые ограничения из-за коронавируса

11:25 24.03.2021
 
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Depositphotos / bloodua
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ВАРШАВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Польши готовятся ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, заявил глава канцелярии премьер-министра страны, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat.
"У нас будет сегодня более 29 тысяч новых заболевших, — сказал он. — К сожалению, все указывает на то, что дополнительные ограничения будут необходимы. Нам приходится принимать сложные решения".
По его словам, о новых мерах планируется объявить в четверг.
Правительство Польши ввело национальный карантин. С 20 марта по 9 апреля на всей территории действует режим локдауна.
Ограничения коснулись работы отелей, общепита, учреждений образования, индустрии фитнеса и спорта, торговли. Все школьники учатся удаленно, за исключением учеников младших классов, где допускается гибридный режим обучения. Открытыми остаются дошкольные учреждения. Кроме того, власти Польши рекомендуют работодателям перевести как можно большее число сотрудников на удаленный режим работы.
Церковь Варлаама Хутынского (1780 г.) - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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