https://ria.ru/20210324/poliomielit-1602596389.html
ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане
ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане
Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:03
2021-03-24T11:03
2021-03-24T11:03
воз
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_0:203:2785:1769_1920x0_80_0_0_847423252892bf3c407b713026777641.jpg
ДУШАНБЕ, 24 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности, говорится в официальном заявлении ВОЗ.По состоянию на 18 марта в Таджикистане было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).Восьмого марта ВОЗ рассмотрела информацию о выявленных случаях цПВВП2 в Таджикистане и классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности.Сообщается, что первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован еще 22 ноября прошлого года в Хатлонской области и был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай паралича был подтвержден в феврале текущего года у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая детского паралича, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в городе Гиссаре.Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпидемнадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.Как отмечается в заявлении ВОЗ, в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.В феврале 2021 года страна завершила проведение плановой общенациональной кампании иммунизации с использованием инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ), призванной сделать так, чтобы все дети, которые могли пропустить прививку от полиовируса 2-го типа, были защищены от развития заболевания и возможного наступления паралича в случае контакта с вирусом.Минздрав Таджикистана заявление ВОЗ пока не комментирует.
https://ria.ru/20190629/1556016239.html
https://ria.ru/20200604/1572424750.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_77:0:2706:1972_1920x0_80_0_0_a19a13a359099154ed891e3a0ef83115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 24 мар – РИА Новости, Лидия Исамова.
Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане
, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности, говорится в официальном заявлении ВОЗ
.
По состоянию на 18 марта в Таджикистане было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).
Восьмого марта ВОЗ рассмотрела информацию о выявленных случаях цПВВП2 в Таджикистане и классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности.
Сообщается, что первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован еще 22 ноября прошлого года в Хатлонской области
и был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане
. Второй случай паралича был подтвержден в феврале текущего года у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая детского паралича, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в городе Гиссаре.
Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпидемнадзора в Душанбе
, также был обнаружен цПВВП2.
Как отмечается в заявлении ВОЗ, в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.
В феврале 2021 года страна завершила проведение плановой общенациональной кампании иммунизации с использованием инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ), призванной сделать так, чтобы все дети, которые могли пропустить прививку от полиовируса 2-го типа, были защищены от развития заболевания и возможного наступления паралича в случае контакта с вирусом.
Минздрав Таджикистана заявление ВОЗ пока не комментирует.