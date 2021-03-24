https://ria.ru/20210324/poliomielit-1602596389.html

ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане

ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане

Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:03

2021-03-24T11:03

2021-03-24T11:03

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ДУШАНБЕ, 24 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности, говорится в официальном заявлении ВОЗ.По состоянию на 18 марта в Таджикистане было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2).Восьмого марта ВОЗ рассмотрела информацию о выявленных случаях цПВВП2 в Таджикистане и классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности.Сообщается, что первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован еще 22 ноября прошлого года в Хатлонской области и был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай паралича был подтвержден в феврале текущего года у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая детского паралича, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в городе Гиссаре.Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпидемнадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2.Как отмечается в заявлении ВОЗ, в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.В феврале 2021 года страна завершила проведение плановой общенациональной кампании иммунизации с использованием инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ), призванной сделать так, чтобы все дети, которые могли пропустить прививку от полиовируса 2-го типа, были защищены от развития заболевания и возможного наступления паралича в случае контакта с вирусом.Минздрав Таджикистана заявление ВОЗ пока не комментирует.

https://ria.ru/20190629/1556016239.html

https://ria.ru/20200604/1572424750.html

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воз, таджикистан, в мире