https://ria.ru/20210324/peterburg-1602631203.html
В Петербурге продлили запрет на публичные мероприятия
В Петербурге продлили запрет на публичные мероприятия
Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге продлевается из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:34
2021-03-24T13:34
2021-03-24T13:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге продлевается из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", - говорится в сообщении.С 25 марта власти разрешили увеличить количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, до 40 человек.Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек.Отмечается, что также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости.
Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге
продлевается из-за ситуации с коронавирусом
до 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов
внес изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", - говорится в сообщении.
С 25 марта власти разрешили увеличить количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, до 40 человек.
Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек.
Отмечается, что также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения.