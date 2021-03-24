https://ria.ru/20210324/peterburg-1602631203.html

В Петербурге продлили запрет на публичные мероприятия

В Петербурге продлили запрет на публичные мероприятия

Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге продлевается из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:34

2021-03-24T13:34

2021-03-24T13:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге продлевается из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", - говорится в сообщении.С 25 марта власти разрешили увеличить количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, до 40 человек.Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек.Отмечается, что также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения.

https://ria.ru/20210324/mutatsiya-1602610953.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург