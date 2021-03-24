Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/peterburg-1602631203.html
В Петербурге продлили запрет на публичные мероприятия
В Петербурге продлили запрет на публичные мероприятия
Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге продлевается из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:34
2021-03-24T13:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_0:82:2959:1746_1920x0_80_0_0_672477aec62a4a11804e04e261e0bee6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге продлевается из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", - говорится в сообщении.С 25 марта власти разрешили увеличить количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, до 40 человек.Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек.Отмечается, что также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения.
https://ria.ru/20210324/mutatsiya-1602610953.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_107808d310ae2194a0feaee763d22bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург

В Петербурге продлили запрет на публичные мероприятия

13:34 24.03.2021 (обновлено: 13:37 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов в Петербурге продлевается из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", - говорится в сообщении.
С 25 марта власти разрешили увеличить количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, до 40 человек.
Медицинские работники во время тестирования на коронавирус (COVID-19) в Ахмедабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 12:11Распространение коронавируса
Индийские медики впервые выявили двойную мутацию коронавируса
Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек.
Отмечается, что также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
Лента новостейМолния