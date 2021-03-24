https://ria.ru/20210324/pensii-1602567681.html

В России предложили индексировать пенсии новой категории граждан

В России предложили индексировать пенсии новой категории граждан

Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:09

2021-03-24T01:09

2021-03-24T01:09

сергей рябухин (сенатор)

илья ножечкин

россия

пенсии

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды, и, как отметил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, эта инициатива заслуживает внимания и поддержки, пишет "Парламентская газета".Как пояснило издание, многие старшие по домам — пенсионеры. Однако отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена. Предложенное нововведение поможет восполнить этот пробел, говорится в статье.Куратор инициативы в палате регионов Рябухин считает нужным провести "круглый стол" на эту тему и оформить саму идею в законопроект. Сенатор обратил внимание, что некоторые управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". По его словам, речь идет не только о пожилых гражданах, но и тех, кто не достиг пенсионного возраста.Замглавы бюджетного комитета Совфеда выразил мнение, что нововведение приведет незначительным потерям консолидированного бюджета, в то время как "косвенный эффект от содержания жилого фонда и наведения порядка будет большой".Рябухин добавил, что считает важным "поощрять энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов".

https://ria.ru/20210323/pensiya-1602443137.html

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сергей рябухин (сенатор), илья ножечкин, россия, пенсии, совет федерации рф, общество