https://ria.ru/20210324/palata-1602730741.html

В палату Леры Кудрявцевой ворвался окровавленный мужчина

В палату Леры Кудрявцевой ворвался окровавленный мужчина

В палату телеведущей Леры Кудрявцевой ворвался мужчина в окровавленной одежде. Об этом она рассказала в Instagram. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T23:36

2021-03-24T23:36

2021-03-24T23:36

лера кудрявцева

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В палату телеведущей Леры Кудрявцевой ворвался мужчина в окровавленной одежде. Об этом она рассказала в Instagram.По словам ведущей, незнакомец пробрался из соседнего блока, подошел к кровати и остановился перед ней. Она уточнила, что мужчина был одет в белую футболку, через которую просачивалась кровь. Телеведущая попыталась узнать у незнакомца, не заблудился ли он, но незваный гость не ответил ей. Кудрявцевой в итоге удалось выпроводить мужчину и закрыть дверь, однако он пытался вновь проникнуть в помещение "с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом". По ее словам, происходящее напоминало фильм ужасов "при достаточно правдоподобном антураже".Ранее Леру Кудрявцеву госпитализировали со съемок в больницу из-за плохого самочувствия. Обследования показали, что телеведущая здорова и ее жизни ничто не угрожает. По ее словам, причиной недомогания стали стресс и отсутствие отдыха.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/lazarev-1601154230.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева