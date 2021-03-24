https://ria.ru/20210324/palata-1602730741.html
В палату Леры Кудрявцевой ворвался окровавленный мужчина
В палату Леры Кудрявцевой ворвался окровавленный мужчина
В палату телеведущей Леры Кудрявцевой ворвался мужчина в окровавленной одежде. Об этом она рассказала в Instagram. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T23:36
2021-03-24T23:36
2021-03-24T23:36
лера кудрявцева
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В палату телеведущей Леры Кудрявцевой ворвался мужчина в окровавленной одежде. Об этом она рассказала в Instagram.По словам ведущей, незнакомец пробрался из соседнего блока, подошел к кровати и остановился перед ней. Она уточнила, что мужчина был одет в белую футболку, через которую просачивалась кровь. Телеведущая попыталась узнать у незнакомца, не заблудился ли он, но незваный гость не ответил ей. Кудрявцевой в итоге удалось выпроводить мужчину и закрыть дверь, однако он пытался вновь проникнуть в помещение "с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом". По ее словам, происходящее напоминало фильм ужасов "при достаточно правдоподобном антураже".Ранее Леру Кудрявцеву госпитализировали со съемок в больницу из-за плохого самочувствия. Обследования показали, что телеведущая здорова и ее жизни ничто не угрожает. По ее словам, причиной недомогания стали стресс и отсутствие отдыха.
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лера кудрявцева
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
В палату телеведущей Леры Кудрявцевой
ворвался мужчина в окровавленной одежде. Об этом она рассказала в Instagram
.
По словам ведущей, незнакомец пробрался из соседнего блока, подошел к кровати и остановился перед ней.
"На его лице застыла улыбка и "совершенно безумные глаза", — пишет Кудрявцева.
Она уточнила, что мужчина был одет в белую футболку, через которую просачивалась кровь. Телеведущая попыталась узнать у незнакомца, не заблудился ли он, но незваный гость не ответил ей.
Кудрявцевой в итоге удалось выпроводить мужчину и закрыть дверь, однако он пытался вновь проникнуть в помещение "с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом". По ее словам, происходящее напоминало фильм ужасов "при достаточно правдоподобном антураже".
Ранее Леру Кудрявцеву госпитализировали со съемок в больницу из-за плохого самочувствия. Обследования показали, что телеведущая здорова и ее жизни ничто не угрожает. По ее словам, причиной недомогания стали стресс и отсутствие отдыха.