https://ria.ru/20210324/novgorod-1602614628.html
Путин пообщается с губернатором Новгородской области
Путин пообщается с губернатором Новгородской области
Президент России Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:25
2021-03-24T12:25
2021-03-24T12:25
дмитрий песков
владимир путин
великий новгород
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из публичного сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода. Традиционное общение президента с регионами", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210324/poslanie-1602614213.html
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дмитрий песков, владимир путин, великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), общество