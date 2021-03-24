https://ria.ru/20210324/novgorod-1602614628.html

Путин пообщается с губернатором Новгородской области

Путин пообщается с губернатором Новгородской области

Президент России Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:25

2021-03-24T12:25

2021-03-24T12:25

дмитрий песков

владимир путин

великий новгород

новгородская область

андрей никитин (политик)

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из публичного сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода. Традиционное общение президента с регионами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210324/poslanie-1602614213.html

великий новгород

новгородская область

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дмитрий песков, владимир путин, великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), общество