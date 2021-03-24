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Путин пообщается с губернатором Новгородской области
Путин пообщается с губернатором Новгородской области
Президент России Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:25
2021-03-24T12:25
дмитрий песков
владимир путин
великий новгород
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Из публичного сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода. Традиционное общение президента с регионами", - сказал Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), общество

Путин пообщается с губернатором Новгородской области

12:25 24.03.2021
 
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Из публичного сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода. Традиционное общение президента с регионами", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинВеликий НовгородНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
 
 
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