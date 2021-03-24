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В Госдуме ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
В Госдуме ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о российской агрессии и военной угрозе, в том числе, связаны с лоббированием интересов военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:50
2021-03-24T17:50
юрий швыткин
северная африка
ближний восток
госдума рф
нато
йенс столтенберг
грузия
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о российской агрессии и военной угрозе, в том числе, связаны с лоббированием интересов военно-промышленного комплекса стран блока НАТО, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.Ранее Столтенберг заявил, что отношения России и НАТО остаются очень сложными, у НАТО вызывают беспокойство "агрессивные" действия России. По его словам, Россия якобы дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию. Генсек также добавил, что Россия продолжает наращивание военной мощи "от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики".Швыткин отметил, что заявления Столтенберга носят деструктивный характер, так как на сегодняшний день контакты Россия-НАТО отсутствуют."Инициатива отсутствия этих контактов исходит прежде всего со стороны стран блока НАТО. Конечно же, те недоговорки, которые существуют, создают иллюзию у блока НАТО о некой агрессии со стороны нашего государства. Здесь, конечно же, и лоббирование Столтенбергом военно-промышленного комплекса стран блока НАТО, что, безусловно, ударяет по налогоплательщикам их государств", - сказал РИА Новости Швыткин.Парламентарий подчеркнул, что российская армия является одной из самых мощных и технически укрепленных в мире, при этом военная стратегия России носит оборонный характер, она принимает лишь ответные меры."Наращивание нашей военной мощи на тех направлениях, где особенно идут провокационные действия со стороны стран блока НАТО, обоснованно и необходимо, это защита наших границ и границ наших союзников. К слову, учения стран блока НАТО в 15 раз превышают проводимые учения нашими вооруженными силами", - добавил депутат.
https://ria.ru/20210324/nato-1602665622.html
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юрий швыткин, северная африка, ближний восток, госдума рф, нато, йенс столтенберг, грузия, в мире

В Госдуме ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

17:50 24.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о российской агрессии и военной угрозе, в том числе, связаны с лоббированием интересов военно-промышленного комплекса стран блока НАТО, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее Столтенберг заявил, что отношения России и НАТО остаются очень сложными, у НАТО вызывают беспокойство "агрессивные" действия России. По его словам, Россия якобы дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию. Генсек также добавил, что Россия продолжает наращивание военной мощи "от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики".
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Швыткин отметил, что заявления Столтенберга носят деструктивный характер, так как на сегодняшний день контакты Россия-НАТО отсутствуют.
"Инициатива отсутствия этих контактов исходит прежде всего со стороны стран блока НАТО. Конечно же, те недоговорки, которые существуют, создают иллюзию у блока НАТО о некой агрессии со стороны нашего государства. Здесь, конечно же, и лоббирование Столтенбергом военно-промышленного комплекса стран блока НАТО, что, безусловно, ударяет по налогоплательщикам их государств", - сказал РИА Новости Швыткин.
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Парламентарий подчеркнул, что российская армия является одной из самых мощных и технически укрепленных в мире, при этом военная стратегия России носит оборонный характер, она принимает лишь ответные меры.
"Наращивание нашей военной мощи на тех направлениях, где особенно идут провокационные действия со стороны стран блока НАТО, обоснованно и необходимо, это защита наших границ и границ наших союзников. К слову, учения стран блока НАТО в 15 раз превышают проводимые учения нашими вооруженными силами", - добавил депутат.
 
Юрий ШвыткинСеверная АфрикаБлижний ВостокГосдума РФНАТОЙенс СтолтенбергГрузияВ мире
 
 
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