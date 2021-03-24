https://ria.ru/20210324/nato-1602687084.html

В Госдуме ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

В Госдуме ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о российской агрессии и военной угрозе, в том числе, связаны с лоббированием интересов военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:50

2021-03-24T17:50

2021-03-24T17:50

юрий швыткин

северная африка

ближний восток

госдума рф

нато

йенс столтенберг

грузия

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о российской агрессии и военной угрозе, в том числе, связаны с лоббированием интересов военно-промышленного комплекса стран блока НАТО, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.Ранее Столтенберг заявил, что отношения России и НАТО остаются очень сложными, у НАТО вызывают беспокойство "агрессивные" действия России. По его словам, Россия якобы дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию. Генсек также добавил, что Россия продолжает наращивание военной мощи "от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики".Швыткин отметил, что заявления Столтенберга носят деструктивный характер, так как на сегодняшний день контакты Россия-НАТО отсутствуют."Инициатива отсутствия этих контактов исходит прежде всего со стороны стран блока НАТО. Конечно же, те недоговорки, которые существуют, создают иллюзию у блока НАТО о некой агрессии со стороны нашего государства. Здесь, конечно же, и лоббирование Столтенбергом военно-промышленного комплекса стран блока НАТО, что, безусловно, ударяет по налогоплательщикам их государств", - сказал РИА Новости Швыткин.Парламентарий подчеркнул, что российская армия является одной из самых мощных и технически укрепленных в мире, при этом военная стратегия России носит оборонный характер, она принимает лишь ответные меры."Наращивание нашей военной мощи на тех направлениях, где особенно идут провокационные действия со стороны стран блока НАТО, обоснованно и необходимо, это защита наших границ и границ наших союзников. К слову, учения стран блока НАТО в 15 раз превышают проводимые учения нашими вооруженными силами", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210324/nato-1602665622.html

https://ria.ru/20210324/nato-1602657504.html

северная африка

ближний восток

грузия

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юрий швыткин, северная африка, ближний восток, госдума рф, нато, йенс столтенберг, грузия, в мире