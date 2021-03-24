https://ria.ru/20210324/nato-1602656750.html

Генсек НАТО заявил о крупнейшем усилении коллективной обороны

Генсек НАТО заявил о крупнейшем усилении коллективной обороны

НАТО в ответ на действия России осуществило крупнейшее усиление коллективной обороны и остается приверженной комбинированному подходу в отношении России,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:39

2021-03-24T15:39

2021-03-24T15:39

нато

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. НАТО в ответ на действия России осуществило крупнейшее усиление коллективной обороны и остается приверженной комбинированному подходу в отношении России, сочетающему сдерживание с открытостью к диалогу, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг."В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне… Мы также продолжим работать с ЕС и нашими партнерами, чтобы быть уверенными, что мы вместе отвечаем на действия России. Союзники согласны, что мы должны продолжать следовать и адаптировать концепцию сдерживания и обороны. Наш комбинированный подход сочетает твердое сдерживание и оборону с открытостью к диалогу", - сказал он.Столтенберг также добавил, что союзники остаются привержены намерению усиливать контроль над вооружениями.

https://ria.ru/20210324/nato-1602644421.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, йенс столтенберг, в мире