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Генсек НАТО заявил о крупнейшем усилении коллективной обороны
Генсек НАТО заявил о крупнейшем усилении коллективной обороны
НАТО в ответ на действия России осуществило крупнейшее усиление коллективной обороны и остается приверженной комбинированному подходу в отношении России,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:39
2021-03-24T15:39
нато
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. НАТО в ответ на действия России осуществило крупнейшее усиление коллективной обороны и остается приверженной комбинированному подходу в отношении России, сочетающему сдерживание с открытостью к диалогу, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг."В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне… Мы также продолжим работать с ЕС и нашими партнерами, чтобы быть уверенными, что мы вместе отвечаем на действия России. Союзники согласны, что мы должны продолжать следовать и адаптировать концепцию сдерживания и обороны. Наш комбинированный подход сочетает твердое сдерживание и оборону с открытостью к диалогу", - сказал он.Столтенберг также добавил, что союзники остаются привержены намерению усиливать контроль над вооружениями.
https://ria.ru/20210324/nato-1602644421.html
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нато, йенс столтенберг, в мире

Генсек НАТО заявил о крупнейшем усилении коллективной обороны

15:39 24.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. НАТО в ответ на действия России осуществило крупнейшее усиление коллективной обороны и остается приверженной комбинированному подходу в отношении России, сочетающему сдерживание с открытостью к диалогу, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.
"В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне… Мы также продолжим работать с ЕС и нашими партнерами, чтобы быть уверенными, что мы вместе отвечаем на действия России. Союзники согласны, что мы должны продолжать следовать и адаптировать концепцию сдерживания и обороны. Наш комбинированный подход сочетает твердое сдерживание и оборону с открытостью к диалогу", - сказал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 14:43
Генсек НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
Столтенберг также добавил, что союзники остаются привержены намерению усиливать контроль над вооружениями.
 
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