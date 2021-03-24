https://ria.ru/20210324/nato-1602647483.html
Столтенберг предложил обсуждать "Северный поток — 2" на площадке НАТО
Столтенберг предложил обсуждать "Северный поток — 2" на площадке НАТО
Между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно вопроса по проекту "Северный поток - 2", но НАТО могла бы стать площадкой для их обсуждения, сказал РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:57
2021-03-24T14:57
2021-03-24T15:59
северный поток — 2
нато
йенс столтенберг
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно вопроса по проекту "Северный поток - 2", но НАТО могла бы стать площадкой для их обсуждения, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.
https://ria.ru/20210321/bayden-1602171930.html
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северный поток — 2, нато, йенс столтенберг, экономика