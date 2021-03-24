https://ria.ru/20210324/nato-1602647483.html

Столтенберг предложил обсуждать "Северный поток — 2" на площадке НАТО

Столтенберг предложил обсуждать "Северный поток — 2" на площадке НАТО

Между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно вопроса по проекту "Северный поток - 2", но НАТО могла бы стать площадкой для их обсуждения, сказал РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:57

2021-03-24T14:57

2021-03-24T15:59

северный поток — 2

нато

йенс столтенберг

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно вопроса по проекту "Северный поток - 2", но НАТО могла бы стать площадкой для их обсуждения, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.

https://ria.ru/20210321/bayden-1602171930.html

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северный поток — 2, нато, йенс столтенберг, экономика