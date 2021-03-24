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Мизулина прокомментировала интервью "скопинского маньяка"
Мизулина прокомментировала интервью "скопинского маньяка"
Интервью скопинского маньяка Виктора Мохова - наглядный пример кибербуллинга в отношении жертв преступлений, считает директор Лиги безопасного интернета, член... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T21:24
2021-03-24T21:24
виктор мохов
антон горелкин
лига безопасного интернета
youtube
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владимир колокольцев
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Интервью скопинского маньяка Виктора Мохова - наглядный пример кибербуллинга в отношении жертв преступлений, считает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал. Высказывания Мохова вызвали возмущение у пользователей социальных сетей, особенно его слова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в связи с этими высказываниями отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру."Горячие линии Лиги безопасного интернета по приему сообщений о распространении опасного контента были практически парализованы в последние дни в связи с обращениями от граждан в связи с интервью маньяка. Эксперты Лиги считают, что интервью - наглядный пример кибербуллинга в отношении жертв преступлений Мохова. Мы видим, что YouTube уже отреагировал на жалобы волонтеров и ввел возрастную маркировку для видео", - заявила Мизулина РИА Новости.Волонтеры Лиги, как отметила глава организации, в связи с выходом интервью направили более тысячи жалоб в администрацию YouTube."С 2018 года Лига безопасного интернета фиксирует в социальных сетях опасный тренд - распространение и популяризацию в детской и подростковой среде сообществ и групп, посвященных серийным маньякам и убийцам. Эксперты организации полагают, что подобная информация опасна для детской психики и нарушает положения федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - отметила Мизулина.Она отметила, что, по мнению специалистов Лиги, размещенное на американском хостинге интервью также нарушает законодательство США, в соответствии с которым преступникам запрещено получать прибыль от огласки информации о совершенных преступлениях.В среду стало известно, что YouTube наложил ограничения на интервью Собчак со "скопинским маньяком". Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку по высказываниям Мохова.
https://ria.ru/20210324/manyak-1602640059.html
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виктор мохов, антон горелкин, лига безопасного интернета, youtube, госдума рф, владимир колокольцев, сша, общество

Мизулина прокомментировала интервью "скопинского маньяка"

21:24 24.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧлен комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина
Член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Интервью скопинского маньяка Виктора Мохова - наглядный пример кибербуллинга в отношении жертв преступлений, считает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.
Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал. Высказывания Мохова вызвали возмущение у пользователей социальных сетей, особенно его слова, что он теперь готов "помочь" зачать детей одной из жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в связи с этими высказываниями отправила запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.
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"Горячие линии Лиги безопасного интернета по приему сообщений о распространении опасного контента были практически парализованы в последние дни в связи с обращениями от граждан в связи с интервью маньяка. Эксперты Лиги считают, что интервью - наглядный пример кибербуллинга в отношении жертв преступлений Мохова. Мы видим, что YouTube уже отреагировал на жалобы волонтеров и ввел возрастную маркировку для видео", - заявила Мизулина РИА Новости.
Волонтеры Лиги, как отметила глава организации, в связи с выходом интервью направили более тысячи жалоб в администрацию YouTube.
"С 2018 года Лига безопасного интернета фиксирует в социальных сетях опасный тренд - распространение и популяризацию в детской и подростковой среде сообществ и групп, посвященных серийным маньякам и убийцам. Эксперты организации полагают, что подобная информация опасна для детской психики и нарушает положения федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - отметила Мизулина.
Она отметила, что, по мнению специалистов Лиги, размещенное на американском хостинге интервью также нарушает законодательство США, в соответствии с которым преступникам запрещено получать прибыль от огласки информации о совершенных преступлениях.
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В среду стало известно, что YouTube наложил ограничения на интервью Собчак со "скопинским маньяком". Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку по высказываниям Мохова.
 
Виктор МоховАнтон ГорелкинЛига безопасного интернетаYouTubeГосдума РФВладимир КолокольцевСШАОбщество
 
 
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