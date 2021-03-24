https://ria.ru/20210324/makedoniya-1602597352.html

Северная Македония на год отменила визы для российских туристов

Северная Македония на год отменила визы для российских туристов

Северная Македония предоставила россиянам право безвизового въезда, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:48

2021-03-24T11:48

2021-03-24T11:48

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куда поехать

отдых

визы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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северная македония

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туризм

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Северная Македония предоставила россиянам право безвизового въезда, сообщает АТОР.Российские туристы могут приезжать в эту балканскую страну без виз в период с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022."Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам РФ право безвизового въезда без каких-либо дополнительных условий", — сказано в сообщении на сайте МИД РФ.В указанный период путешественникам не потребуется предъявлять на границе также туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма для кратковременного въезда на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода.Северная Македония с 1 июля 2020 года остается полностью открытой для туристов, в том числе не запрашивает у них отрицательных результатов теста на коронавирус.Прямого авиасообщения между двумя странами сейчас нет, и добраться до столицы страны — Скопье — можно, например, через Стамбул. Такой авиабилет на 5 апреля обойдется как минимум в 21,8 тысячу рублей в одну сторону. Отсутствие прямых рейсов было одним из главных блокирующих рост турпотока из РФ факторов. До пандемии путевки в Македонию россияне чаще всего покупали в рамках комбинированных поездок по Балканам. Македония — страна хоть и небольшая, но развивает разные виды отдыха. Тут и живописная природа, и богатая культура, и огромное количество археологических памятников. Туристы, как правило, ездили в это государство за активным отдыхом, оздоровительным, экскурсионным, гастрономическим. При этом поездка получалась бюджетной.

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https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

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