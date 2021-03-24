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Наука
https://ria.ru/20210324/luna-1602711930.html
В России пройдет эксперимент по имитации полета космонавтов к Луне
В России пройдет эксперимент по имитации полета космонавтов к Луне
Шесть добровольцев в апреле примут участие в эксперименте по имитации полета к Луне на космическом корабле "Орленок", рассказал РИА Новости ответственный... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:03
2021-03-24T20:03
наука
сергей пономарев
луна
космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Шесть добровольцев в апреле примут участие в эксперименте по имитации полета к Луне на космическом корабле "Орленок", рассказал РИА Новости ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблемам РАН Сергей Пономарев."Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс", - рассказал ученый.Эксперимент стартует в середине апреля и продлится две недели. В состав экипажа войдут четыре мужчины и две женщины - сотрудники Института медико-биологических проблем РАН.Первая цель эксперимента, пояснил Пономарев, оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Размер доступного пространства для жизни участников будет схож с объемом корабля "Орленок", который разрабатывается Ракетно-космической корпорацией "Энергия" для облета Луны.По словам ученого, доступный объем для жизни шести человек можно будет сравнить "с двумя кельями монахов-картезианцев". Общая площадь будет составлять примерно восемь квадратных метров.Вторая цель эксперимента - изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации иммунной системы к условиям изоляции, например, падение иммунитета. "Пока то, что мы делали, привело нас к выводу, что ожидание воздействия стрессового фактора в большей степени является стрессогенным фактором для иммунной системы, чем само воздействие. Мы хотим посмотреть, будет ли это так в данной ситуации", - рассказал Пономарев.
https://ria.ru/20210319/raketa-1601921326.html
https://ria.ru/20210302/raketa-1599529588.html
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сергей пономарев, луна, космос - риа наука, российская академия наук

В России пройдет эксперимент по имитации полета космонавтов к Луне

20:03 24.03.2021
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Шесть добровольцев в апреле примут участие в эксперименте по имитации полета к Луне на космическом корабле "Орленок", рассказал РИА Новости ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблемам РАН Сергей Пономарев.
"Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс", - рассказал ученый.
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Эксперимент стартует в середине апреля и продлится две недели. В состав экипажа войдут четыре мужчины и две женщины - сотрудники Института медико-биологических проблем РАН.
Первая цель эксперимента, пояснил Пономарев, оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Размер доступного пространства для жизни участников будет схож с объемом корабля "Орленок", который разрабатывается Ракетно-космической корпорацией "Энергия" для облета Луны.
По словам ученого, доступный объем для жизни шести человек можно будет сравнить "с двумя кельями монахов-картезианцев". Общая площадь будет составлять примерно восемь квадратных метров.
Вторая цель эксперимента - изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации иммунной системы к условиям изоляции, например, падение иммунитета. "Пока то, что мы делали, привело нас к выводу, что ожидание воздействия стрессового фактора в большей степени является стрессогенным фактором для иммунной системы, чем само воздействие. Мы хотим посмотреть, будет ли это так в данной ситуации", - рассказал Пономарев.
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НаукаСергей ПономаревЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
 
 
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