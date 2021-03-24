https://ria.ru/20210324/kostyum-1602677153.html

Директор мастерской рассказала, сколько стоит меховой костюм как у Путина

Директор мастерской рассказала, сколько стоит меховой костюм как у Путина

Охотничий костюм из дубленочного меха, как тот, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала РИА... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:09

2021-03-24T17:09

2021-03-24T17:11

владимир путин

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Охотничий костюм из дубленочного меха, как тот, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента.Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Путина в тайге, он и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Похожие костюмы представлены на сайте мастерской в разделе "Портфолио"."Такой костюм, весь костюм, стоит около 150 тысяч рублей на среднюю мужскую фигуру", - рассказала РИА Новости Морозова.По ее словам, стоимость меха для изделия составляет порядка 100 тысяч, остальное - оплата работы мастера.Она отметила, что не может сказать, изготавливало ли костюм президента именно ее ателье, ведь никаких бирок она не видела. "Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", - сказала собеседница агентства. Она предположила, что модель могла понравиться президентскому ателье, и оно могло пошить похожий костюм.Морозова рассказала, что более 3,5 лет назад в ее мастерскую обратился постоянный частный клиент, который попросил изготовить партию таких костюмов, но подробности заказа она в его интересах разглашать не может.Директор ателье отметила, что работала по размерам, указанным заказчиком, и очень торопилась, чтобы уложиться в срок, так как процесс изготовления такого костюма достаточно трудоемкий.

https://ria.ru/20190404/1552387253.html

https://ria.ru/20210121/sanders-1593982775.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сергей шойгу, общество