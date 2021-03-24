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Директор мастерской рассказала, сколько стоит меховой костюм как у Путина
Директор мастерской рассказала, сколько стоит меховой костюм как у Путина
Охотничий костюм из дубленочного меха, как тот, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала РИА... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:09
2021-03-24T17:11
владимир путин
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Охотничий костюм из дубленочного меха, как тот, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента.Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Путина в тайге, он и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Похожие костюмы представлены на сайте мастерской в разделе "Портфолио"."Такой костюм, весь костюм, стоит около 150 тысяч рублей на среднюю мужскую фигуру", - рассказала РИА Новости Морозова.По ее словам, стоимость меха для изделия составляет порядка 100 тысяч, остальное - оплата работы мастера.Она отметила, что не может сказать, изготавливало ли костюм президента именно ее ателье, ведь никаких бирок она не видела. "Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", - сказала собеседница агентства. Она предположила, что модель могла понравиться президентскому ателье, и оно могло пошить похожий костюм.Морозова рассказала, что более 3,5 лет назад в ее мастерскую обратился постоянный частный клиент, который попросил изготовить партию таких костюмов, но подробности заказа она в его интересах разглашать не может.Директор ателье отметила, что работала по размерам, указанным заказчиком, и очень торопилась, чтобы уложиться в срок, так как процесс изготовления такого костюма достаточно трудоемкий.
https://ria.ru/20190404/1552387253.html
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владимир путин, сергей шойгу, общество

Директор мастерской рассказала, сколько стоит меховой костюм как у Путина

17:09 24.03.2021 (обновлено: 17:11 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Охотничий костюм из дубленочного меха, как тот, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента.
Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Путина в тайге, он и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Похожие костюмы представлены на сайте мастерской в разделе "Портфолио".
"Такой костюм, весь костюм, стоит около 150 тысяч рублей на среднюю мужскую фигуру", - рассказала РИА Новости Морозова.
По ее словам, стоимость меха для изделия составляет порядка 100 тысяч, остальное - оплата работы мастера.
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Она отметила, что не может сказать, изготавливало ли костюм президента именно ее ателье, ведь никаких бирок она не видела. "Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", - сказала собеседница агентства. Она предположила, что модель могла понравиться президентскому ателье, и оно могло пошить похожий костюм.
Морозова рассказала, что более 3,5 лет назад в ее мастерскую обратился постоянный частный клиент, который попросил изготовить партию таких костюмов, но подробности заказа она в его интересах разглашать не может.
"Это был частный клиент, который не только эти костюмы заказал, и он их хотел использовать со своими друзьями. Ничего больше не могу разглашать... До этого тоже он заказывал", - рассказала она.
Директор ателье отметила, что работала по размерам, указанным заказчиком, и очень торопилась, чтобы уложиться в срок, так как процесс изготовления такого костюма достаточно трудоемкий.
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