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Косачев назвал НАТО главным оплотом опасности для мира
Косачев назвал НАТО главным оплотом опасности для мира
Вместо переговоров о контроле над вооружениями, НАТО предпочитает "пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны", оставаясь главным оплотом... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:42
2021-03-24T18:42
россия
евразия
арктика
нато
константин косачев
москва
йенс столтенберг
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вместо переговоров о контроле над вооружениями, НАТО предпочитает "пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны", оставаясь главным оплотом опасности для мира, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы."Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "растущей ракетной угрозе со стороны России". Тезис сам по себе спорный, но даже если считать его истинным, логично было бы договариваться о контроле над вооружениями, что упорно предлагает Россия. Но нет: евроатлантическим налогоплательщикам пообещали "продолжать пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны", - сказал парламентарий.Кроме того, по мнению Косачева, довольно курьезно выглядит громкий пассаж генсека НАТО о том, что альянс намерен отвечать на "расширение военного могущества России" от Кавказа до Арктики. "Приходится напомнить стратегу, что на пространстве от Кавказа до Арктики, вообще-то, находится как раз Россия, а не военный блок с атлантической "пропиской". И именно расширение военного могущества этого блока стало главной, а может и единственной причиной всех конфликтных ситуаций в Евразии после окончания холодной войны", - подчеркнул он.Но выводы, по словам сенатора, не сделаны: "предлагается наращивать потенциал под демагогию про российскую агрессивность и усиленно "доить" европейцев и американцев ради обеспечения абсолютного военного превосходства над кем бы то ни было на планете – иных целей не просматривается". "НАТО по-прежнему – главный оплот опасности для мира", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20210324/nato-1602665622.html
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россия, евразия, арктика, нато, константин косачев, москва, йенс столтенберг

Косачев назвал НАТО главным оплотом опасности для мира

18:42 24.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вместо переговоров о контроле над вооружениями, НАТО предпочитает "пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны", оставаясь главным оплотом опасности для мира, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 16:18
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "растущей ракетной угрозе со стороны России". Тезис сам по себе спорный, но даже если считать его истинным, логично было бы договариваться о контроле над вооружениями, что упорно предлагает Россия. Но нет: евроатлантическим налогоплательщикам пообещали "продолжать пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны", - сказал парламентарий.
Кроме того, по мнению Косачева, довольно курьезно выглядит громкий пассаж генсека НАТО о том, что альянс намерен отвечать на "расширение военного могущества России" от Кавказа до Арктики. "Приходится напомнить стратегу, что на пространстве от Кавказа до Арктики, вообще-то, находится как раз Россия, а не военный блок с атлантической "пропиской". И именно расширение военного могущества этого блока стало главной, а может и единственной причиной всех конфликтных ситуаций в Евразии после окончания холодной войны", - подчеркнул он.
Но выводы, по словам сенатора, не сделаны: "предлагается наращивать потенциал под демагогию про российскую агрессивность и усиленно "доить" европейцев и американцев ради обеспечения абсолютного военного превосходства над кем бы то ни было на планете – иных целей не просматривается". "НАТО по-прежнему – главный оплот опасности для мира", - заключил Косачев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 14:43
Столтенберг назвал ЕС и НАТО неспособными в одиночку бороться с Россией
 
РоссияЕвразияАрктикаНАТОКонстантин КосачевМоскваЙенс Столтенберг
 
 
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