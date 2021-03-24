Косачев назвал НАТО главным оплотом опасности для мира
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вместо переговоров о контроле над вооружениями, НАТО предпочитает "пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны", оставаясь главным оплотом опасности для мира, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "растущей ракетной угрозе со стороны России". Тезис сам по себе спорный, но даже если считать его истинным, логично было бы договариваться о контроле над вооружениями, что упорно предлагает Россия. Но нет: евроатлантическим налогоплательщикам пообещали "продолжать пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны", - сказал парламентарий.
Кроме того, по мнению Косачева, довольно курьезно выглядит громкий пассаж генсека НАТО о том, что альянс намерен отвечать на "расширение военного могущества России" от Кавказа до Арктики. "Приходится напомнить стратегу, что на пространстве от Кавказа до Арктики, вообще-то, находится как раз Россия, а не военный блок с атлантической "пропиской". И именно расширение военного могущества этого блока стало главной, а может и единственной причиной всех конфликтных ситуаций в Евразии после окончания холодной войны", - подчеркнул он.
Но выводы, по словам сенатора, не сделаны: "предлагается наращивать потенциал под демагогию про российскую агрессивность и усиленно "доить" европейцев и американцев ради обеспечения абсолютного военного превосходства над кем бы то ни было на планете – иных целей не просматривается". "НАТО по-прежнему – главный оплот опасности для мира", - заключил Косачев.