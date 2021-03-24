https://ria.ru/20210324/kipr-1602646467.html

Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля

Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля

Кипр с 1 апреля открывает границы для россиян, рассказали в Министерстве туризма. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:53

2021-03-24T14:53

2021-03-24T15:31

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новости - туризм

кипр

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кипр с 1 апреля открывает границы для россиян, рассказали в Министерстве туризма.Россия переходит из "серой" в "красную" категорию стран. Это значит, что въезжающим больше не придется соблюдать двухнедельный карантин.Теперь достаточно не позднее чем за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест и повторить процедуру по прибытии на остров. Кроме того, за сутки до отъезда надо зарегистрироваться на Cyprus Flight Pass и получить электронный пропуск.Министр туризма Кипра Саввас Пердиос ранее заявлял, что страна гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19.Пока улететь на остров можно исключительно из Москвы, есть четыре рейса в неделю авиакомпании "Аэрофлот" и один — "Победы", после смягчения мер их должно стать больше.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

https://ria.ru/20210302/otpusk-1599537369.html

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россия, новости - туризм, кипр