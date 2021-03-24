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Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля
Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля
Кипр с 1 апреля открывает границы для россиян, рассказали в Министерстве туризма. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:53
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кипр с 1 апреля открывает границы для россиян, рассказали в Министерстве туризма.Россия переходит из "серой" в "красную" категорию стран. Это значит, что въезжающим больше не придется соблюдать двухнедельный карантин.Теперь достаточно не позднее чем за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест и повторить процедуру по прибытии на остров. Кроме того, за сутки до отъезда надо зарегистрироваться на Cyprus Flight Pass и получить электронный пропуск.Министр туризма Кипра Саввас Пердиос ранее заявлял, что страна гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19.Пока улететь на остров можно исключительно из Москвы, есть четыре рейса в неделю авиакомпании "Аэрофлот" и один — "Победы", после смягчения мер их должно стать больше.Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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россия, новости - туризм, кипр

Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля

14:53 24.03.2021 (обновлено: 15:31 24.03.2021)
 
© Fotolia / santosha57Бухта Афродиты в Пафосе, Кипр. Архивное фото
Бухта Афродиты в Пафосе, Кипр. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Fotolia / santosha57
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кипр с 1 апреля открывает границы для россиян, рассказали в Министерстве туризма.
Россия переходит из "серой" в "красную" категорию стран. Это значит, что въезжающим больше не придется соблюдать двухнедельный карантин.
Теперь достаточно не позднее чем за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест и повторить процедуру по прибытии на остров. Кроме того, за сутки до отъезда надо зарегистрироваться на Cyprus Flight Pass и получить электронный пропуск.
Министр туризма Кипра Саввас Пердиос ранее заявлял, что страна гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19.
Пока улететь на остров можно исключительно из Москвы, есть четыре рейса в неделю авиакомпании "Аэрофлот" и один — "Победы", после смягчения мер их должно стать больше.
Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
Валентина Матвиенко рассказала, где лучше планировать летние отпуска - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:31Туризм
Матвиенко призвала россиян планировать летний отпуск внутри страны
 
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