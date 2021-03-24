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В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
В Хорватии появилось новое мобильное приложение, с помощью которого туристы могут подобрать пляж на любой вкус, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T03:08
2021-03-24T03:31
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Хорватии появилось новое мобильное приложение, с помощью которого туристы могут подобрать пляж на любой вкус, сообщает "ЕвроПульс".Пользователи могут найти идеальное место — с песчаным дном, галькой или с заходом в воду по камням. Также доступна информация о том, пускают ли на пляж с собаками, насколько он безопасен для детей и оборудован ли для гостей в инвалидных колясках. Еще заранее можно узнать о расположении пляжа, увидеть его фотографии и оценки посетителей.Создатели приложения уверены, что их разработка поможет туристам открывать новые места и разгрузит переполненные популярные точки.Похожее приложение запустили в прошлом году в шведском городе Хельсингборге. Там пользователям предлагалось искать спрятанные на малопопулярных пляжах "сокровища", а заодно открывать для себя новые места для отдыха.
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туристы, отдых, пляжи, туризм, новости - туризм, хорватия

В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж

03:08 24.03.2021 (обновлено: 03:31 24.03.2021)
 
© Depositphotos / XbrchxПляж Дикло в городе Задар, Хорватия
Пляж Дикло в городе Задар, Хорватия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Depositphotos / Xbrchx
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Хорватии появилось новое мобильное приложение, с помощью которого туристы могут подобрать пляж на любой вкус, сообщает "ЕвроПульс".
Пользователи могут найти идеальное место — с песчаным дном, галькой или с заходом в воду по камням. Также доступна информация о том, пускают ли на пляж с собаками, насколько он безопасен для детей и оборудован ли для гостей в инвалидных колясках. Еще заранее можно узнать о расположении пляжа, увидеть его фотографии и оценки посетителей.
Создатели приложения уверены, что их разработка поможет туристам открывать новые места и разгрузит переполненные популярные точки.
Похожее приложение запустили в прошлом году в шведском городе Хельсингборге. Там пользователям предлагалось искать спрятанные на малопопулярных пляжах "сокровища", а заодно открывать для себя новые места для отдыха.
Радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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