https://ria.ru/20210324/khorvatiya-1602476984.html
В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
В Хорватии появилось новое мобильное приложение, с помощью которого туристы могут подобрать пляж на любой вкус, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T03:08
2021-03-24T03:08
2021-03-24T03:31
туристы
отдых
туризм
пляжи
туризм
новости - туризм
хорватия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151941/76/1519417684_0:247:4750:2919_1920x0_80_0_0_b6365a755dd7baf639a367a1a467ff10.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Хорватии появилось новое мобильное приложение, с помощью которого туристы могут подобрать пляж на любой вкус, сообщает "ЕвроПульс".Пользователи могут найти идеальное место — с песчаным дном, галькой или с заходом в воду по камням. Также доступна информация о том, пускают ли на пляж с собаками, насколько он безопасен для детей и оборудован ли для гостей в инвалидных колясках. Еще заранее можно узнать о расположении пляжа, увидеть его фотографии и оценки посетителей.Создатели приложения уверены, что их разработка поможет туристам открывать новые места и разгрузит переполненные популярные точки.Похожее приложение запустили в прошлом году в шведском городе Хельсингборге. Там пользователям предлагалось искать спрятанные на малопопулярных пляжах "сокровища", а заодно открывать для себя новые места для отдыха.
https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151941/76/1519417684_265:0:4486:3166_1920x0_80_0_0_f6d9b605ff93b65957c386136651cdc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, отдых, пляжи, туризм, новости - туризм, хорватия