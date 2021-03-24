https://ria.ru/20210324/khorvatiya-1602476984.html

В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж

В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж

В Хорватии появилось новое мобильное приложение, с помощью которого туристы могут подобрать пляж на любой вкус, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T03:08

2021-03-24T03:08

2021-03-24T03:31

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Хорватии появилось новое мобильное приложение, с помощью которого туристы могут подобрать пляж на любой вкус, сообщает "ЕвроПульс".Пользователи могут найти идеальное место — с песчаным дном, галькой или с заходом в воду по камням. Также доступна информация о том, пускают ли на пляж с собаками, насколько он безопасен для детей и оборудован ли для гостей в инвалидных колясках. Еще заранее можно узнать о расположении пляжа, увидеть его фотографии и оценки посетителей.Создатели приложения уверены, что их разработка поможет туристам открывать новые места и разгрузит переполненные популярные точки.Похожее приложение запустили в прошлом году в шведском городе Хельсингборге. Там пользователям предлагалось искать спрятанные на малопопулярных пляжах "сокровища", а заодно открывать для себя новые места для отдыха.

https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html

хорватия

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туристы, отдых, пляжи, туризм, новости - туризм, хорватия