В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В городе Хельсинборга, чтобы избежать скопления людей на самых популярных пляжах, создали мобильное приложение с картой сокровищ, В городе Хельсинборга, чтобы избежать скопления людей на самых популярных пляжах, создали мобильное приложение с картой сокровищ, сообщает Times of Malta.

Оно также поможет местным жителям и гостям открыть для себя новые места отдыха.

Хельсинбург находится на берегу пролива Эресунн между Швецией и Данией. В распоряжении отдыхающих 23 пляжа. Однако большая часть жителей и туристов собирается всего на трех-четырех из них, в то время как остальные пустуют.

Приложение работает как квест: выполняя задания и передвигаясь по карте сокровищ на различных пляжах, пользователи получают призы. "Охота" будет идти до 31 августа.