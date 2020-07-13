https://ria.ru/20200713/1574268273.html
В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
В городе Хельсинборга, чтобы избежать скопления людей на самых популярных пляжах, создали мобильное приложение с картой сокровищ, сообщает Times of Malta. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:26
2020-07-13T16:26
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, швеция, дания