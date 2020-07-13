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В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
В городе Хельсинборга, чтобы избежать скопления людей на самых популярных пляжах, создали мобильное приложение с картой сокровищ, сообщает Times of Malta. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:26
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353
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туризм, новости - туризм, швеция, дания

В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ

16:26 13.07.2020
806
© AP Photo / Hossein Salmanzadeh/TT Жаркая погода в Щвеции
Жаркая погода в Щвеции
© AP Photo / Hossein Salmanzadeh/TT
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В городе Хельсинборга, чтобы избежать скопления людей на самых популярных пляжах, создали мобильное приложение с картой сокровищ, сообщает Times of Malta.
Оно также поможет местным жителям и гостям открыть для себя новые места отдыха.
Хельсинбург находится на берегу пролива Эресунн между Швецией и Данией. В распоряжении отдыхающих 23 пляжа. Однако большая часть жителей и туристов собирается всего на трех-четырех из них, в то время как остальные пустуют.
Приложение работает как квест: выполняя задания и передвигаясь по карте сокровищ на различных пляжах, пользователи получают призы. "Охота" будет идти до 31 августа.
Несмотря на то, что Швеция не вводила карантин, власти страны убедительно просят жителей следить за своим здоровьем и избегать больших скоплений людей.
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