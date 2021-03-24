https://ria.ru/20210324/gretsiya-1602617698.html

Путин поздравил президента Греции с Днем независимости

Путин поздравил президента Греции с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу поздравительное послание по случаю национального праздника Греческой... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:35

2021-03-24T12:35

2021-03-24T12:35

россия

екатерина сакелларопулу

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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу поздравительное послание по случаю национального праздника Греческой Республики - Дня Независимости."Отношениям с Грецией, которые основаны на давних традициях дружбы, а также культурной и духовной близости, мы придаем большое значение. Надеемся, что проведение Года истории Россия - Греция, открытие которого совпадает с 200-летием начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента Греции.Путин пожелал президенту Греции крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам – процветания и благополучия.Греция широко отмечает 200-летие революции 1821 года. Премьер-министр Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.Россию на двухдневных памятных мероприятиях будет представлять премьер-министр Михаил Мишустин, Великобританию – наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, Францию - министр обороны Флоранс Парли. На торжествах в Афинах будет также президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.В порт Пирей зашел российский суперсовременный фрегат "Адмирал флота Касатонов".

https://ria.ru/20210321/gretsiya-1602177617.html

https://ria.ru/20210130/gretsiya-1595227925.html

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россия, екатерина сакелларопулу, владимир путин, греция, в мире