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Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
Президент России Владимир Путин направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу поздравительное послание по случаю национального праздника Греческой... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:35
2021-03-24T12:35
россия
екатерина сакелларопулу
владимир путин
греция
в мире
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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу поздравительное послание по случаю национального праздника Греческой Республики - Дня Независимости."Отношениям с Грецией, которые основаны на давних традициях дружбы, а также культурной и духовной близости, мы придаем большое значение. Надеемся, что проведение Года истории Россия - Греция, открытие которого совпадает с 200-летием начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента Греции.Путин пожелал президенту Греции крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам – процветания и благополучия.Греция широко отмечает 200-летие революции 1821 года. Премьер-министр Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.Россию на двухдневных памятных мероприятиях будет представлять премьер-министр Михаил Мишустин, Великобританию – наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, Францию - министр обороны Флоранс Парли. На торжествах в Афинах будет также президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.В порт Пирей зашел российский суперсовременный фрегат "Адмирал флота Касатонов".
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россия, екатерина сакелларопулу, владимир путин, греция, в мире

Путин поздравил президента Греции с Днем независимости

12:35 24.03.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу поздравительное послание по случаю национального праздника Греческой Республики - Дня Независимости.
"Отношениям с Грецией, которые основаны на давних традициях дружбы, а также культурной и духовной близости, мы придаем большое значение. Надеемся, что проведение Года истории Россия - Греция, открытие которого совпадает с 200-летием начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента Греции.
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Путин пожелал президенту Греции крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам – процветания и благополучия.
Греция широко отмечает 200-летие революции 1821 года. Премьер-министр Кириакос Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании.
Россию на двухдневных памятных мероприятиях будет представлять премьер-министр Михаил Мишустин, Великобританию – наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, Францию - министр обороны Флоранс Парли. На торжествах в Афинах будет также президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.
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РоссияЕкатерина СакелларопулуВладимир ПутинГрецияВ мире
 
 
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