https://ria.ru/20210324/dzhonson-1602687231.html

The Sun: Джонсон назвал "виновников" успеха Британии в вакцинации

The Sun: Джонсон назвал "виновников" успеха Британии в вакцинации

Борис Джонсон в ходе закрытой видеоконференции с членами консервативной партии заявил, что за успехом вакцинации в стране стоят капитализм и жадность, сообщает... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:52

2021-03-24T17:52

2021-03-24T17:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Борис Джонсон в ходе закрытой видеоконференции с членами консервативной партии заявил, что за успехом вакцинации в стране стоят капитализм и жадность, сообщает издание Sun, приводя также цитату, в которой премьер-министр Великобритании просит "забыть" об этих словах.Парламентарий, слышавший комментарии Джонсона, заявил телеканалу Sky News, что премьер всего лишь пошутил о "филантропии" компании AstraZeneca.По словам источников Sun, слова премьера не были связаны с проблемами в отношениях между ЕС и Великобританией в связи с поставками вакцин. Как сообщает издание, Джонсон отметил успехи фармацевтических компаний в быстром производстве вакцин, и, как утверждают источники, комментарий о "капитализме" относился к стремлению корпораций получить прибыль от производства.Газета Financial Times ранее сообщала, что ЕС намерен заблокировать экспорт производимой на его территории вакцины от AstraZeneca в Британию, поскольку фармкомпания задерживает обещанные европейским странам дозы препарата. У Евросоюза с компанией-производителем вакцин заключены собственные контракты, их условия не соблюдаются, поэтому дозы вакцины и ингредиенты, производимые на европейских предприятиях, будут использоваться для поставок только в рамках ЕС. Великобритания в ответ сообщила о готовности разделить с ЕС заказанную для себя вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, произведенную в Нидерландах, чтобы не допустить полного запрета со стороны Евросоюза на экспорт препарата, сообщила Times со ссылкой на источники.Евросоюзу катастрофически не хватает вакцин, тогда как Британия уже привила половину своего взрослого населения и продолжает вакцинацию ударными темпами: по несколько сотен тысяч прививок в день. Этот факт вызывает раздражение у европейских властей, выливающееся в призывы ограничивать экспорт вакцин в страны с более высокими, чем в ЕС, темпами вакцинации.

https://ria.ru/20210324/mutatsiya-1602610953.html

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коронавирус covid-19, борис джонсон, astrazeneca , евросоюз, великобритания, в мире