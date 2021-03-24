The Sun: Джонсон назвал "виновников" успеха Британии в вакцинации
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Институт Дженнера в Оксфорде, где проходит исследование вакцины против COVID-19
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Борис Джонсон в ходе закрытой видеоконференции с членами консервативной партии заявил, что за успехом вакцинации в стране стоят капитализм и жадность, сообщает издание Sun, приводя также цитату, в которой премьер-министр Великобритании просит "забыть" об этих словах.
"Причина, по которой у нас есть успех с вакцинами - из-за капитализма, из-за жадности, друзья", - приводит таблоид слова Джонсона во время конференции в Zoom. "Вообще, я сожалею, что сказал это", - добавил премьер и попросил парламентариев "забыть" его слова, указывает издание.
Парламентарий, слышавший комментарии Джонсона, заявил телеканалу Sky News, что премьер всего лишь пошутил о "филантропии" компании AstraZeneca.
По словам источников Sun, слова премьера не были связаны с проблемами в отношениях между ЕС и Великобританией в связи с поставками вакцин. Как сообщает издание, Джонсон отметил успехи фармацевтических компаний в быстром производстве вакцин, и, как утверждают источники, комментарий о "капитализме" относился к стремлению корпораций получить прибыль от производства.
Газета Financial Times ранее сообщала, что ЕС намерен заблокировать экспорт производимой на его территории вакцины от AstraZeneca в Британию, поскольку фармкомпания задерживает обещанные европейским странам дозы препарата. У Евросоюза с компанией-производителем вакцин заключены собственные контракты, их условия не соблюдаются, поэтому дозы вакцины и ингредиенты, производимые на европейских предприятиях, будут использоваться для поставок только в рамках ЕС. Великобритания в ответ сообщила о готовности разделить с ЕС заказанную для себя вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, произведенную в Нидерландах, чтобы не допустить полного запрета со стороны Евросоюза на экспорт препарата, сообщила Times со ссылкой на источники.
Евросоюзу катастрофически не хватает вакцин, тогда как Британия уже привила половину своего взрослого населения и продолжает вакцинацию ударными темпами: по несколько сотен тысяч прививок в день. Этот факт вызывает раздражение у европейских властей, выливающееся в призывы ограничивать экспорт вакцин в страны с более высокими, чем в ЕС, темпами вакцинации.