https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html

Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки

Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки

МВД опубликовало видео с допроса матери девочки, которую нашли истощенной в одном из домов подмосковного города Талдом. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:51

2021-03-24T14:51

2021-03-24T15:56

ксения мишонова

талдом

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МВД опубликовало видео с допроса матери девочки, которую нашли истощенной в одном из домов подмосковного города Талдом.Женщина рассказала, что оставляла ребенка одного на четыре-пять дней под присмотром мужчины, с которым она жила, а сама уезжала.На кадрах также показано помещение, в котором находилась девочка: оно захламлено мешками, вещами и непригодно для жизни.Ранее полицейские во время патрулирования улиц Талдома заметили подозрительного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться. Они нагнали его в помещении, где в антисанитарных условиях находилась девочка.На ней не было одежды, на вид ей можно было дать около трех лет. На самом деле, как потом выяснилось, ей примерно шесть.По словам регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой, девочка не говорит, у нее недобор веса. Сейчас ребенок находится в одной из подмосковных больниц. Против ее матери возбудили уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.

https://ria.ru/20191019/1559984823.html

талдом

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос матери истощенной девочки из Подмосковья Найденная в Московской области истощенная девочка находится в больнице, рассказала РИА Новости региональный детский омбудсмен Ксения Мишонова. Ребенка обнаружили в одном из домов Талдома. Местные полицейские во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде них попытался скрыться. Они нагнали его в помещении, где в антисанитарных условиях находилась девочка. 2021-03-24T14:51 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, талдом, происшествия