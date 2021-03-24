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Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки
Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки
МВД опубликовало видео с допроса матери девочки, которую нашли истощенной в одном из домов подмосковного города Талдом. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:51
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ксения мишонова
талдом
происшествия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МВД опубликовало видео с допроса матери девочки, которую нашли истощенной в одном из домов подмосковного города Талдом.Женщина рассказала, что оставляла ребенка одного на четыре-пять дней под присмотром мужчины, с которым она жила, а сама уезжала.На кадрах также показано помещение, в котором находилась девочка: оно захламлено мешками, вещами и непригодно для жизни.Ранее полицейские во время патрулирования улиц Талдома заметили подозрительного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться. Они нагнали его в помещении, где в антисанитарных условиях находилась девочка.На ней не было одежды, на вид ей можно было дать около трех лет. На самом деле, как потом выяснилось, ей примерно шесть.По словам регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой, девочка не говорит, у нее недобор веса. Сейчас ребенок находится в одной из подмосковных больниц. Против ее матери возбудили уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.
https://ria.ru/20191019/1559984823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Допрос матери истощенной девочки из Подмосковья
Найденная в Московской области истощенная девочка находится в больнице, рассказала РИА Новости региональный детский омбудсмен Ксения Мишонова. Ребенка обнаружили в одном из домов Талдома. Местные полицейские во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде них попытался скрыться. Они нагнали его в помещении, где в антисанитарных условиях находилась девочка.
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ксения мишонова, талдом, происшествия

Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки

14:51 24.03.2021 (обновлено: 15:56 24.03.2021)
 
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. МВД опубликовало видео с допроса матери девочки, которую нашли истощенной в одном из домов подмосковного города Талдом.
Женщина рассказала, что оставляла ребенка одного на четыре-пять дней под присмотром мужчины, с которым она жила, а сама уезжала.
"В дни моего отсутствия ничего не могу сказать. Когда я сюда приезжала проверять, что здесь происходит, он (сожитель. — Прим. ред.) практически не отлучался", — заявила она. 
На кадрах также показано помещение, в котором находилась девочка: оно захламлено мешками, вещами и непригодно для жизни.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 19.10.2019
19 октября 2019, 21:41
Детский омбудсмен рассказал о семье девочки-маугли из Орловской области
Ранее полицейские во время патрулирования улиц Талдома заметили подозрительного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться. Они нагнали его в помещении, где в антисанитарных условиях находилась девочка.
На ней не было одежды, на вид ей можно было дать около трех лет. На самом деле, как потом выяснилось, ей примерно шесть.
По словам регионального детского омбудсмена Ксении Мишоновой, девочка не говорит, у нее недобор веса. Сейчас ребенок находится в одной из подмосковных больниц. Против ее матери возбудили уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.
 
Ксения МишоноваТалдомПроисшествия
 
 
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